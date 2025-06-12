https://ria.ru/20250612/aeroporty-2022406768.html

В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения

В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025

В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:57:00+03:00

2025-06-12T02:57:00+03:00

2025-06-12T03:02:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

безопасность

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения в авиагаванях ввели около 1.30 мск."В аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.При этом "Внуково" в своем Telegram-канале отмечает, что аэропорт предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы."В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250612/aeroport-2022398583.html

https://ria.ru/20250611/ogranicheniya-2022156221.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность