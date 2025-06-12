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В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025
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02:57 12.06.2025 (обновлено: 03:02 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/aeroporty-2022406768.html
В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения
В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025
В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:57:00+03:00
2025-06-12T03:02:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения в авиагаванях ввели около 1.30 мск."В аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.При этом "Внуково" в своем Telegram-канале отмечает, что аэропорт предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы."В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250612/aeroport-2022398583.html
https://ria.ru/20250611/ogranicheniya-2022156221.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Безопасность
В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения

Во Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения в авиагаванях ввели около 1.30 мск.
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"В аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.
При этом "Внуково" в своем Telegram-канале отмечает, что аэропорт предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы.
"В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот", - говорится в сообщении.
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Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)Безопасность
 
 
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