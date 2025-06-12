https://ria.ru/20250612/aeroporty-2022403063.html
Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения
Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025
Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:39:00+03:00
2025-06-12T01:39:00+03:00
2025-06-12T02:19:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
безопасность
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: "Внуково" (код ИКАО: UUWW); "Шереметьево" (UUEE)", — говорится в сообщении.Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. Главный приоритет — это обеспечение безопасности полетов. Экипажи и соответствующие службы делают все необходимое, добавил Коренко.
https://ria.ru/20250612/aeroport-2022398583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность, международная организация гражданской авиации
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Безопасность, Международная организация гражданской авиации
Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения
Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов