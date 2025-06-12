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Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025
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01:39 12.06.2025 (обновлено: 02:19 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/aeroporty-2022403063.html
Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения
Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025
Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:39:00+03:00
2025-06-12T02:19:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
безопасность
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: "Внуково" (код ИКАО: UUWW); "Шереметьево" (UUEE)", — говорится в сообщении.Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. Главный приоритет — это обеспечение безопасности полетов. Экипажи и соответствующие службы делают все необходимое, добавил Коренко.
https://ria.ru/20250612/aeroport-2022398583.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность, международная организация гражданской авиации
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Безопасность, Международная организация гражданской авиации
Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения

Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ международном аэропорту Шереметьево
В международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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В международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: "Внуково" (код ИКАО: UUWW); "Шереметьево" (UUEE)", — говорится в сообщении.
Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. Главный приоритет — это обеспечение безопасности полетов. Экипажи и соответствующие службы делают все необходимое, добавил Коренко.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
00:48
 
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)БезопасностьМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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