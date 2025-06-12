https://ria.ru/20250612/aeroporty-2022403063.html

Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения

Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025

Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:39:00+03:00

2025-06-12T01:39:00+03:00

2025-06-12T02:19:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

безопасность

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: "Внуково" (код ИКАО: UUWW); "Шереметьево" (UUEE)", — говорится в сообщении.Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. Главный приоритет — это обеспечение безопасности полетов. Экипажи и соответствующие службы делают все необходимое, добавил Коренко.

https://ria.ru/20250612/aeroport-2022398583.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность, международная организация гражданской авиации