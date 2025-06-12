https://ria.ru/20250612/aeroport-2022415463.html

В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения

В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025

В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:30:00+03:00

2025-06-12T05:30:00+03:00

2025-06-12T05:33:00+03:00

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в 3.40 мск."В аэропорту Ярославля "Туношна" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250612/kaluga-2022408560.html

ярославль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность