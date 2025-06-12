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В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025
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05:30 12.06.2025 (обновлено: 05:33 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/aeroport-2022415463.html
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:30:00+03:00
2025-06-12T05:33:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в 3.40 мск."В аэропорту Ярославля "Туношна" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.
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ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт Туношна под Ярославлем
Аэропорт Туношна под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Аэропорт Туношна под Ярославлем. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения были введены в 3.40 мск.
"В аэропорту Ярославля "Туношна" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.
Самолет - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
03:40
 
ЯрославльФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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