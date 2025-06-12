https://ria.ru/20250612/aeroport-2022415463.html
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:30:00+03:00
2025-06-12T05:30:00+03:00
2025-06-12T05:33:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в 3.40 мск."В аэропорту Ярославля "Туношна" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250612/kaluga-2022408560.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов