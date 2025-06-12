https://ria.ru/20250612/aeroport-2022398583.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T00:48:00+03:00

2025-06-12T00:48:00+03:00

2025-06-12T00:52:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении Кореняко.

https://ria.ru/20250612/aeroport-2022398583.html

калуга

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации