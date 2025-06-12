https://ria.ru/20250612/aeroport-2022398583.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:48:00+03:00
2025-06-12T00:48:00+03:00
2025-06-12T00:52:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении Кореняко.
https://ria.ru/20250612/aeroport-2022398583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов