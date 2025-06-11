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Захарова: Зеленский и школьников отправит на убой для сохранения власти
Захарова: Зеленский и школьников отправит на убой для сохранения власти - РИА Новости, 11.06.2025
Захарова: Зеленский и школьников отправит на убой для сохранения власти
Режим Владимира Зеленского готов пойти на всё ради самосохранения, в том числе принести в жертву школьников и отправить их на убой, заявила официальный... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:04:00+03:00
2025-06-11T13:04:00+03:00
2025-06-11T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского готов пойти на всё ради самосохранения, в том числе принести в жертву школьников и отправить их на убой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Режим Зеленского ради самосохранения власти готов на все, в том числе принести в жертву уже школьников. Я думаю, без малейшего колебания отправит и их на убой", - сказала она в ходе брифинга. Представитель российского МИД отметила, что киевский режим уже начал наблюдать массовый отъезд старшеклассников с Украины, в том числе девушек. Захарова привела заявление омбудсмена Украины, о том, что этому способствуют заявления украинских властей о планах ставить под ружье 18-летних уже грядущей осенью.
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В мире, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Захарова: Зеленский и школьников отправит на убой для сохранения власти
Захарова: Режим Зеленского готов отправить школьников на убой для самосохранения