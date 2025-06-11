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СМИ: судья отклонил запрос губернатора Калифорнии по вопросу силовиков - РИА Новости, 11.06.2025
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12:21 11.06.2025 (обновлено: 16:11 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/zapros--2022209732.html
СМИ: судья отклонил запрос губернатора Калифорнии по вопросу силовиков
СМИ: судья отклонил запрос губернатора Калифорнии по вопросу силовиков - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ: судья отклонил запрос губернатора Калифорнии по вопросу силовиков
Судья отказал губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому в требовании остановить отправку военных в Лос-Анджелес, пишет Hill. РИА Новости, 11.06.2025
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калифорния
сша
лос-анджелес
дональд трамп
гэвин ньюсом
в мире
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Судья отказал губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому в требовании остановить отправку военных в Лос-Анджелес, пишет Hill. "Судья отклонил экстренный запрос губернатора Калифорнии &lt;...&gt; об ограничении развертывания сил &lt;...&gt; в Лос-Анджелесе", — говорится в публикации.При этом представитель Ньюсома заявил изданию, что суд не отклонял запрос губернатора, а лишь назначил слушание на четверг.Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250611/magazin-2022196738.html
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Массовые протесты в Лос-Анджелесе
Массовые протесты в Лос-Анджелесе
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Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе
Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе
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Дымовые шашки и горящие автомобили: протесты в Лос-Анджелесе
Дымовые шашки и горящие автомобили: протесты в Лос-Анджелесе.
2025-06-11T12:21
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Комендантский час в Лос-Анджелесе на фоне беспорядков
Комендантский час в Лос-Анджелесе на фоне беспорядков.
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калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, в мире, протесты в калифорнии
Калифорния, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, В мире, Протесты в Калифорнии
СМИ: судья отклонил запрос губернатора Калифорнии по вопросу силовиков

Суд отклонил запрос главы Калифорнии прекратить отправку военных в Лос-Анджелес

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Судья отказал губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому в требовании остановить отправку военных в Лос-Анджелес, пишет Hill.
"Судья отклонил экстренный запрос губернатора Калифорнии <...> об ограничении развертывания сил <...> в Лос-Анджелесе", — говорится в публикации.

Глава штата, анонсируя этот шаг, обвинил федеральное правительство в использовании вооруженных сил против американцев.

При этом представитель Ньюсома заявил изданию, что суд не отклонял запрос губернатора, а лишь назначил слушание на четверг.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 11
© Getty Images / Jim Vondruska

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

Акция протеста в Лос-Анджелесе, Калифорния

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11
© Getty Images / Spencer Platt

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Акция протеста после серии иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Калифорния

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11
© AP Photo / Ethan Swope

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

Акция протеста против иммиграционных рейдов администрации Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, Калифорния

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11
© Getty Images / Anadolu

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 11

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина
11:34
 
КалифорнияСШАЛос-АнджелесДональд ТрампГэвин НьюсомВ миреПротесты в Калифорнии
 
 
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