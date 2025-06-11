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СМИ: судья отклонил запрос губернатора Калифорнии по вопросу силовиков

СМИ: судья отклонил запрос губернатора Калифорнии по вопросу силовиков - РИА Новости, 11.06.2025

СМИ: судья отклонил запрос губернатора Калифорнии по вопросу силовиков

Судья отказал губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому в требовании остановить отправку военных в Лос-Анджелес, пишет Hill. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:21:00+03:00

2025-06-11T12:21:00+03:00

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дональд трамп

гэвин ньюсом

в мире

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Судья отказал губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому в требовании остановить отправку военных в Лос-Анджелес, пишет Hill. "Судья отклонил экстренный запрос губернатора Калифорнии <...> об ограничении развертывания сил <...> в Лос-Анджелесе", — говорится в публикации.При этом представитель Ньюсома заявил изданию, что суд не отклонял запрос губернатора, а лишь назначил слушание на четверг.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250611/magazin-2022196738.html

калифорния

сша

лос-анджелес

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калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, в мире, протесты в калифорнии