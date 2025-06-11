https://ria.ru/20250611/zapad-2022213014.html

Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки

Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025

Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:33:00+03:00

2025-06-11T12:33:00+03:00

2025-06-11T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

ямполь

кировск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Карповка, Ямполь, Волчий Яр и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли на этом направлении за сути до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

ямполь

кировск

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харьковская область, ямполь, кировск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)