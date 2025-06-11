https://ria.ru/20250611/zapad-2022213014.html
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:33:00+03:00
2025-06-11T12:33:00+03:00
2025-06-11T12:33:00+03:00
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ямполь
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Карповка, Ямполь, Волчий Яр и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли на этом направлении за сути до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и три склада боеприпасов.
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харьковская область, ямполь, кировск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Ямполь, Кировск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 220 военных в зоне действия группировки "Запад"
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Карповка, Ямполь, Волчий Яр и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли на этом направлении за сути до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и три склада боеприпасов.