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Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/zapad-2022213014.html
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:33:00+03:00
2025-06-11T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
ямполь
кировск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Карповка, Ямполь, Волчий Яр и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли на этом направлении за сути до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, ямполь, кировск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Ямполь, Кировск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 220 военных в зоне действия группировки "Запад"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Карповка, Ямполь, Волчий Яр и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли на этом направлении за сути до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЯмпольКировскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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