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Запад использует Украину для ослабления России, заявили в Раде - РИА Новости, 11.06.2025
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11:30 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/zapad-2022195740.html
Запад использует Украину для ослабления России, заявили в Раде
Запад использует Украину для ослабления России, заявили в Раде - РИА Новости, 11.06.2025
Запад использует Украину для ослабления России, заявили в Раде
Запад использует Украину и воюет за ее счет в попытке ослабить Россию, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:30:00+03:00
2025-06-11T11:30:00+03:00
россия
украина
сша
анна скороход
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Запад использует Украину и воюет за ее счет в попытке ослабить Россию, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "На сегодняшний день мы являемся прокси-страной, через которую ведется война. Об этом сказал (госсекретарь США) Марко Рубио... Все очень готовы нам помогать, но никто не готов реально выступить на стороне Украины... Да, нас используют, и люди давно это понимают... Посмотрите на действия, мы видим, что за счет нас воюют, за счет нас хотят ослабить РФ, хотят понять потенциал и возможности РФ по оружию, скорости восстановления", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka online. Она призналась, что от некоторых украинских политиков в кулуарах звучат заявления о желании выйти из стамбульских мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. "Когда я слышу такие заявления определенных политиков в кулуарах, что мы мечтаем выпрыгнуть из Стамбульского процесса, мне становится страшно. Потому что я хочу, чтобы моя каденция закончилась наконец-то, я хочу, чтобы на Украине наступил мир, я хочу, чтобы наши кладбища с флагами не увеличивались", - отметила Скороход. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия сохраняет свое доминирующее положение на поле боя по всему спектру украинского конфликта, что должно стать уроком для европейцев, предлагающих прямое столкновение НАТО с РФ, при этом украинский конфликт мог бы уже давно закончиться, если бы не вмешательство в него США и НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250610/ukraina-2022125626.html
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022153589.html
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россия, украина, сша, анна скороход, верховная рада украины
Россия, Украина, США, Анна Скороход, Верховная Рада Украины
Запад использует Украину для ослабления России, заявили в Раде

Депутат Рады Скороход: Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Запад использует Украину и воюет за ее счет в попытке ослабить Россию, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"На сегодняшний день мы являемся прокси-страной, через которую ведется война. Об этом сказал (госсекретарь США) Марко Рубио... Все очень готовы нам помогать, но никто не готов реально выступить на стороне Украины... Да, нас используют, и люди давно это понимают... Посмотрите на действия, мы видим, что за счет нас воюют, за счет нас хотят ослабить РФ, хотят понять потенциал и возможности РФ по оружию, скорости восстановления", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka online.
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Она призналась, что от некоторых украинских политиков в кулуарах звучат заявления о желании выйти из стамбульских мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Когда я слышу такие заявления определенных политиков в кулуарах, что мы мечтаем выпрыгнуть из Стамбульского процесса, мне становится страшно. Потому что я хочу, чтобы моя каденция закончилась наконец-то, я хочу, чтобы на Украине наступил мир, я хочу, чтобы наши кладбища с флагами не увеличивались", - отметила Скороход.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия сохраняет свое доминирующее положение на поле боя по всему спектру украинского конфликта, что должно стать уроком для европейцев, предлагающих прямое столкновение НАТО с РФ, при этом украинский конфликт мог бы уже давно закончиться, если бы не вмешательство в него США и НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РоссияУкраинаСШААнна СкороходВерховная Рада Украины
 
 
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