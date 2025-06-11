https://ria.ru/20250611/zakharova-2022252411.html

Россия изучит ноту от посольства Узбекистана

Россия изучит ноту от посольства Узбекистана - РИА Новости, 11.06.2025

Россия изучит ноту от посольства Узбекистана

Москва внимательно изучит ноту посольства Узбекистана, говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:51:00+03:00

2025-06-11T14:51:00+03:00

2025-06-11T16:20:00+03:00

россия

узбекистан

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

посольство узбекистана в рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва внимательно изучит ноту посольства Узбекистана, говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой."В связи с получением ноты посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации внимательно рассматриваем содержащуюся в ней информацию. Как водится между союзниками, разговор идет откровенный и любой сигнал тщательно рассматривается. Упомянутое обращение узбекистанской стороны доводится до компетентных инстанций", — говорится в сообщении.Захарова подчеркнула, что Москва и Ташкент поддерживают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, и ко всем аспектам взаимодействия Россия подходит с этой точки зрения.

https://ria.ru/20250509/uzbekistan-2015395040.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, узбекистан, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), посольство узбекистана в рф