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Россия изучит ноту от посольства Узбекистана - РИА Новости, 11.06.2025
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14:51 11.06.2025 (обновлено: 16:20 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/zakharova-2022252411.html
Россия изучит ноту от посольства Узбекистана
Россия изучит ноту от посольства Узбекистана - РИА Новости, 11.06.2025
Россия изучит ноту от посольства Узбекистана
Москва внимательно изучит ноту посольства Узбекистана, говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:51:00+03:00
2025-06-11T16:20:00+03:00
россия
узбекистан
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
посольство узбекистана в рф
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва внимательно изучит ноту посольства Узбекистана, говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой."В связи с получением ноты посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации внимательно рассматриваем содержащуюся в ней информацию. Как водится между союзниками, разговор идет откровенный и любой сигнал тщательно рассматривается. Упомянутое обращение узбекистанской стороны доводится до компетентных инстанций", — говорится в сообщении.Захарова подчеркнула, что Москва и Ташкент поддерживают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, и ко всем аспектам взаимодействия Россия подходит с этой точки зрения.
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россия, узбекистан, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), посольство узбекистана в рф
Россия, Узбекистан, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Посольство Узбекистана в РФ
Россия изучит ноту от посольства Узбекистана

Захарова: Россия внимательно изучит ноту, полученную от посольства Узбекистана

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва внимательно изучит ноту посольства Узбекистана, говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой.
«
"В связи с получением ноты посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации внимательно рассматриваем содержащуюся в ней информацию. Как водится между союзниками, разговор идет откровенный и любой сигнал тщательно рассматривается. Упомянутое обращение узбекистанской стороны доводится до компетентных инстанций", — говорится в сообщении.
Захарова подчеркнула, что Москва и Ташкент поддерживают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, и ко всем аспектам взаимодействия Россия подходит с этой точки зрения.
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РоссияУзбекистанВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Посольство Узбекистана в РФ
 
 
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