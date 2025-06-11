https://ria.ru/20250611/zakharova-2022177581.html
Захарова раскрыла, почему стала неинтересным собеседником для Венедиктова*
Захарова раскрыла, почему стала неинтересным собеседником для Венедиктова* - РИА Новости, 11.06.2025
Захарова раскрыла, почему стала неинтересным собеседником для Венедиктова*
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, почему стала "неинтересным собеседником" для экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы"... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:15:00+03:00
2025-06-11T10:15:00+03:00
2025-06-11T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, почему стала "неинтересным собеседником" для экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* (признан иноагентом). "Не первый раз уже ловят на, мягко говоря, нестыковках", - заметила она. "Общение прекратилось после того, как я не ответила на его предложение об интервью", - добавила Захарова. "Видимо, после моего отказа беседовать с ним я перешла в категорию "неинтересных собеседников". Кринж", - заключила она. Ранее Захарова в эфире своей программы на радио Sputnik рассказала, что ее общение с иностранным агентом Алексеем Венедиктовым* прекратилось в июне 2022 года, когда тот написал ей с просьбой об интервью, а она просто не ответила на сообщение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250410/venediktov-2010514404.html
https://ria.ru/20230215/venediktov-1852187003.html
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мария захарова, россия, общество
Мария Захарова, Россия, Общество
Захарова раскрыла, почему стала неинтересным собеседником для Венедиктова*
Захарова: общение с Венедиктовым прекратилось после отказа дать интервью