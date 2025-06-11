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Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 11.06.2025 (обновлено: 15:05 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/zakharova-2022162950.html
Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД
Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД - РИА Новости, 11.06.2025
Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД
Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:20:00+03:00
2025-06-11T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
владимир мединский
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."На это (предложение о передаче тел. — Прим. ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба — например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, — отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, по которым точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же", — сказала она в эфире радио Sputnik.Дипломат добавила, что отказ забрать тела своих солдат подтверждает неонацистскую суть киевского режима.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной договоренностей
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021914178.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021879066.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД

Захарова: Украина прямо отказалась забрать тела солдат ВСУ с границы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"На это (предложение о передаче тел. — Прим. ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба — например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, — отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, по которым точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Дипломат добавила, что отказ забрать тела своих солдат подтверждает неонацистскую суть киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Киеве объясняли отказ Зеленского забирать тела боевиков ВСУ
Вчера, 03:29

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Убей и лежи". Отказ Украины забирать тела военных вызвал ярость в Киеве
9 июня, 20:01

Срыв Украиной договоренностей

  • Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными;
  • на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;
  • представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
  • за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась;
  • Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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