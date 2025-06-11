Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД
Захарова: Украина прямо отказалась забрать тела солдат ВСУ с границы
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"На это (предложение о передаче тел. — Прим. ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба — например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, — отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, по которым точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Дипломат добавила, что отказ забрать тела своих солдат подтверждает неонацистскую суть киевского режима.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
- Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Срыв Украиной договоренностей
- Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными;
- на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;
- представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
- за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась;
- Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.
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