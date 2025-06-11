https://ria.ru/20250611/zakharova-2022162950.html

Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД

Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД - РИА Новости, 11.06.2025

Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД

Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:20:00+03:00

2025-06-11T08:20:00+03:00

2025-06-11T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."На это (предложение о передаче тел. — Прим. ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба — например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, — отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, по которым точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же", — сказала она в эфире радио Sputnik.Дипломат добавила, что отказ забрать тела своих солдат подтверждает неонацистскую суть киевского режима.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной договоренностей

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021914178.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021879066.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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