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МИД рассказал о провокациях против Фонда поддержки соотечественников в ЕС - РИА Новости, 11.06.2025
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14:12 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/zaharova-2022239225.html
МИД рассказал о провокациях против Фонда поддержки соотечественников в ЕС
МИД рассказал о провокациях против Фонда поддержки соотечественников в ЕС - РИА Новости, 11.06.2025
МИД рассказал о провокациях против Фонда поддержки соотечественников в ЕС
Группа европейских СМИ под видом "журналистского расследования" развернула масштабную провокацию против российского Фонда поддержки и защиты прав... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:12:00+03:00
2025-06-11T14:12:00+03:00
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западная европа
европа
мария захарова
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Группа европейских СМИ под видом "журналистского расследования" развернула масштабную провокацию против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Под видом так называемого журналистского расследования группа европейских СМИ развернула масштабную провокацию с целью исказить цели фонда, опорочить эту благородную миссию", - заявила Захарова на своем брифинге. Она считает, что время для этой провокации выбрано не случайно. "Руководство некоторых европейских стран, одержимых спасением нацистского режима, лихорадочно ищет, чем бы еще досадить нашей стране. Теперь они добрались до наших соотечественников, в очередной раз, не в первый", - заявила Захарова. Она отметила, что соотечественники получают от фонда помощь, в том числе, оказавшись в безвыходной ситуации. Иногда причиной для такой сложной ситуации оказывается травля, которую развязывают против них в странах Западной Европы, добавила Захарова. "Цель всей этой дурнопахнущей кампании очевидна - скомпроментировать фонд, выдавить его из Европы, запугать его партнеров. Самое главное - заставить не мытьем, так катаньем соотечественников отказаться от связи с Родиной. Я хотела бы повторить еще раз - фонд не сотрудничает и не сотрудничал со спецслужбами. Никаких их представителей, как тут подают западные СМИ среди сотрудников (фонда), нет и не было. Все утверждения западных СМИ об обратном - это грубая ложь. Провокация, написанная на основе старых методичек времен холодной войны", - сказала она. Захарова добавила также, что в основе публикаций лежат сведения из взломанной электронной переписки фонда, что могло быть сделано западными спецслужбами. Сам фонд в заявлении на своем сайте подчеркнул, что главная цель его деятельности, закрепленная в его уставе и нормативно-правовых документах Российской Федерации, состоит в оказании содействия проживающим за рубежом соотечественникам в обеспечении их прав и свобод человека, а также их законных интересов. "Наши усилия, по сути, направлены на создание необходимых условий для недискриминационного существования соотечественников в государствах их проживания, неотъемлемой частью которых их следует считать, поскольку они своим трудом и интеллектом вносят реальный вклад в экономическое, культурное, социальное развитие и процветание этих стран", - отметили в фонде. Там добавили также, что оставляют за собой право привлечь к ответственности организаторов и исполнителей провокационной кампании за публичное выдвижение лживых обвинений в адрес фонда.
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россия, западная европа, европа, мария захарова, в мире
Россия, Западная Европа, Европа, Мария Захарова, В мире
МИД рассказал о провокациях против Фонда поддержки соотечественников в ЕС

Захарова: Европа развернула провокацию против Фонда поддержки соотечественников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Группа европейских СМИ под видом "журналистского расследования" развернула масштабную провокацию против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Под видом так называемого журналистского расследования группа европейских СМИ развернула масштабную провокацию с целью исказить цели фонда, опорочить эту благородную миссию", - заявила Захарова на своем брифинге.
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Она считает, что время для этой провокации выбрано не случайно.
"Руководство некоторых европейских стран, одержимых спасением нацистского режима, лихорадочно ищет, чем бы еще досадить нашей стране. Теперь они добрались до наших соотечественников, в очередной раз, не в первый", - заявила Захарова.
Она отметила, что соотечественники получают от фонда помощь, в том числе, оказавшись в безвыходной ситуации. Иногда причиной для такой сложной ситуации оказывается травля, которую развязывают против них в странах Западной Европы, добавила Захарова.
"Цель всей этой дурнопахнущей кампании очевидна - скомпроментировать фонд, выдавить его из Европы, запугать его партнеров. Самое главное - заставить не мытьем, так катаньем соотечественников отказаться от связи с Родиной. Я хотела бы повторить еще раз - фонд не сотрудничает и не сотрудничал со спецслужбами. Никаких их представителей, как тут подают западные СМИ среди сотрудников (фонда), нет и не было. Все утверждения западных СМИ об обратном - это грубая ложь. Провокация, написанная на основе старых методичек времен холодной войны", - сказала она.
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Захарова добавила также, что в основе публикаций лежат сведения из взломанной электронной переписки фонда, что могло быть сделано западными спецслужбами.
Сам фонд в заявлении на своем сайте подчеркнул, что главная цель его деятельности, закрепленная в его уставе и нормативно-правовых документах Российской Федерации, состоит в оказании содействия проживающим за рубежом соотечественникам в обеспечении их прав и свобод человека, а также их законных интересов.
"Наши усилия, по сути, направлены на создание необходимых условий для недискриминационного существования соотечественников в государствах их проживания, неотъемлемой частью которых их следует считать, поскольку они своим трудом и интеллектом вносят реальный вклад в экономическое, культурное, социальное развитие и процветание этих стран", - отметили в фонде.
Там добавили также, что оставляют за собой право привлечь к ответственности организаторов и исполнителей провокационной кампании за публичное выдвижение лживых обвинений в адрес фонда.
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