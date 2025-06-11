https://ria.ru/20250611/zaderzhanie-2022232212.html

Мужчину, стрелявшего в людей в Волгоградской области, задержали

Мужчину, стрелявшего в людей в Волгоградской области, задержали - РИА Новости, 11.06.2025

Мужчину, стрелявшего в людей в Волгоградской области, задержали

Мужчину, который ранил из огнестрельного оружия двух человек в городе Петров Вал в Волгоградской области, задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:37:00+03:00

2025-06-11T13:37:00+03:00

2025-06-11T13:37:00+03:00

волгоградская область

камышинский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 11 июн – РИА Новости. Мужчину, который ранил из огнестрельного оружия двух человек в городе Петров Вал в Волгоградской области, задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, 8 июня 33-летний мужчина выстрелил в двух человек в городе Петров Вал Камышинского района. Сотрудники полиции, УФСБ, СК, Росгвардии, Минобороны и комендатуры Камышинского гарнизона предприняли все необходимые меры, чтобы его поймать. "В результате проведенных мероприятий 11 июня 2025 года злоумышленник был задержан и передан следственным органам", - говорится в сообщении полиции. Ранее местные СМИ сообщали, что военнослужащий сбежал из войсковой части с оружием, чтобы разобраться с новым ухажером бывшей жены.

https://ria.ru/20250610/ulan-ude-2021955031.html

https://ria.ru/20250526/strelba-2019065746.html

волгоградская область

камышинский район

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волгоградская область, камышинский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия