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Мужчину, стрелявшего в людей в Волгоградской области, задержали - РИА Новости, 11.06.2025
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13:37 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/zaderzhanie-2022232212.html
Мужчину, стрелявшего в людей в Волгоградской области, задержали
Мужчину, стрелявшего в людей в Волгоградской области, задержали - РИА Новости, 11.06.2025
Мужчину, стрелявшего в людей в Волгоградской области, задержали
Мужчину, который ранил из огнестрельного оружия двух человек в городе Петров Вал в Волгоградской области, задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:37:00+03:00
2025-06-11T13:37:00+03:00
волгоградская область
камышинский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 11 июн – РИА Новости. Мужчину, который ранил из огнестрельного оружия двух человек в городе Петров Вал в Волгоградской области, задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, 8 июня 33-летний мужчина выстрелил в двух человек в городе Петров Вал Камышинского района. Сотрудники полиции, УФСБ, СК, Росгвардии, Минобороны и комендатуры Камышинского гарнизона предприняли все необходимые меры, чтобы его поймать. "В результате проведенных мероприятий 11 июня 2025 года злоумышленник был задержан и передан следственным органам", - говорится в сообщении полиции. Ранее местные СМИ сообщали, что военнослужащий сбежал из войсковой части с оружием, чтобы разобраться с новым ухажером бывшей жены.
https://ria.ru/20250610/ulan-ude-2021955031.html
https://ria.ru/20250526/strelba-2019065746.html
волгоградская область
камышинский район
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волгоградская область, камышинский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Волгоградская область, Камышинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Мужчину, стрелявшего в людей в Волгоградской области, задержали

Мужчину, ранившего двух человек в Волгоградской области, задержали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ВОЛГОГРАД, 11 июн – РИА Новости. Мужчину, который ранил из огнестрельного оружия двух человек в городе Петров Вал в Волгоградской области, задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, 8 июня 33-летний мужчина выстрелил в двух человек в городе Петров Вал Камышинского района. Сотрудники полиции, УФСБ, СК, Росгвардии, Минобороны и комендатуры Камышинского гарнизона предприняли все необходимые меры, чтобы его поймать.
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"В результате проведенных мероприятий 11 июня 2025 года злоумышленник был задержан и передан следственным органам", - говорится в сообщении полиции.
Ранее местные СМИ сообщали, что военнослужащий сбежал из войсковой части с оружием, чтобы разобраться с новым ухажером бывшей жены.
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Волгоградская областьКамышинский районСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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