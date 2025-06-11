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Умные камеры "Яндекса" оцифруют процессы в супермаркетах
Умные камеры "Яндекса" оцифруют процессы в супермаркетах - РИА Новости, 11.06.2025
Умные камеры "Яндекса" оцифруют процессы в супермаркетах
Умные камеры "Яндекса" появились в супермаркетах-лабораториях сети "Перекресток" в Москве для тестирования ИТ-решений и новых технологий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Умные камеры "Яндекса" появились в супермаркетах-лабораториях сети "Перекресток" в Москве для тестирования ИТ-решений и новых технологий, сообщает пресс-служба ИТ-компании.Сеть умных камер работает на базе технологий компьютерного зрения — не только фиксирует, но и анализирует визуальную информацию. Система компьютерного зрения создает "цифровую копию" товара в торговом зале, анализирует ее и ставит задачи для сотрудников с учетом приоритетности и загруженности.Умные камеры создают инфраструктуру для системной работы с данными по ключевым процессам: от операций, исполнения планограмм и выкладки до взаимодействия с поставщиками.Внедрение решения в супермаркетах-лабораториях сети завершится во втором квартале 2025 года."Яндекс Лавка" разрабатывает систему умных камер в рамках проекта Яндекс Retail Tech по продаже собственных технологий стороннему ритейлу.
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технологии, москва, яндекс
Технологии, Москва, Яндекс
Умные камеры "Яндекса" оцифруют процессы в супермаркетах
Умные камеры "Яндекса" оцифруют процессы в магазинах
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Умные камеры "Яндекса" появились в супермаркетах-лабораториях сети "Перекресток" в Москве для тестирования ИТ-решений и новых технологий, сообщает пресс-служба ИТ-компании.
Сеть умных камер работает на базе технологий компьютерного зрения — не только фиксирует, но и анализирует визуальную информацию. Система компьютерного зрения создает "цифровую копию" товара в торговом зале, анализирует ее и ставит задачи для сотрудников с учетом приоритетности и загруженности.
Умные камеры создают инфраструктуру для системной работы с данными по ключевым процессам: от операций, исполнения планограмм и выкладки до взаимодействия с поставщиками.
Внедрение решения в супермаркетах-лабораториях сети завершится во втором квартале 2025 года.
"Яндекс Лавка" разрабатывает систему умных камер в рамках проекта Яндекс Retail Tech по продаже собственных технологий стороннему ритейлу.