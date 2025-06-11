https://ria.ru/20250611/yakutiya-2022277128.html

В Якутии мужчина пытался отправить на переработку незаконно добытое золото

В Якутии мужчина пытался отправить на переработку незаконно добытое золото - РИА Новости, 11.06.2025

В Якутии мужчина пытался отправить на переработку незаконно добытое золото

Золото почти на 160 миллионов рублей незаконно добыл предприниматель в Якутии и попытался отправить на аффинажный завод, но был задержан, возбуждено уголовное... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:52:00+03:00

2025-06-11T15:52:00+03:00

2025-06-11T15:52:00+03:00

происшествия

россия

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ЯКУТСК, 11 июн - РИА Новости. Золото почти на 160 миллионов рублей незаконно добыл предприниматель в Якутии и попытался отправить на аффинажный завод, но был задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Отмечается, что руководитель золотодобывающей организации стал фигурантом уголовного дела. Мужчина обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов и незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, с февраля по июль 2024 года он без лицензии организовал на территории Верхоянского района работы по незаконной добыче золота. "Добыв драгоценный металл общим весом свыше 27 килограммов стоимостью более 158 миллионов рублей, мужчина спрятал его в тайнике, затем перевез золото в поселок Батагай Верхоянского района, впоследствии пытался отправить на аффинажный завод, вместе с тем был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - рассказали в пресс-службе. По данным прокуратуры, уголовное дело направлено в Томпонский районный суд.

https://ria.ru/20250611/mvd-2022269680.html

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)