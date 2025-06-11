https://ria.ru/20250611/wattpad-2022180465.html

Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе для чтения Wattpad

Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе для чтения Wattpad - РИА Новости, 11.06.2025

Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе для чтения Wattpad

Роскомнадзор рассматривает ограничение доступа к платформе для писателей и читателей Wattpad на территории РФ за нарушения российского законодательства, включая РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:29:00+03:00

2025-06-11T10:29:00+03:00

2025-06-11T10:35:00+03:00

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роскомнадзор рассматривает ограничение доступа к платформе для писателей и читателей Wattpad на территории РФ за нарушения российского законодательства, включая многочисленные публикации, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, рассказали журналистам в ведомстве. "Роскомнадзор фиксирует систематическое распространение на платформе Wattpad материалов, нарушающих российское законодательство. В частности, речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что нарушает Федеральный закон №149-ФЗ", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что на данный момент иностранная платформа не удалила 130 страниц с противоправным контентом, несмотря на требования со стороны Роскомнадзора. В свою очередь владелец платформы трижды привлекался к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Общая сумма наложенных штрафов достигла 5,3 миллиона рублей, которые до настоящего времени не уплачены, добавили в ведомстве. "В случае продолжения распространения противоправных материалов и игнорирования требований, к Wattpad будут применены меры вплоть до ограничения доступа на территории Российской Федерации", - заверили в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20240830/roskomnadzor--1969584818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)