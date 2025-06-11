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Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе для чтения Wattpad - РИА Новости, 11.06.2025
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10:29 11.06.2025 (обновлено: 10:35 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/wattpad-2022180465.html
Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе для чтения Wattpad
Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе для чтения Wattpad - РИА Новости, 11.06.2025
Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе для чтения Wattpad
Роскомнадзор рассматривает ограничение доступа к платформе для писателей и читателей Wattpad на территории РФ за нарушения российского законодательства, включая РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:29:00+03:00
2025-06-11T10:35:00+03:00
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роскомнадзор рассматривает ограничение доступа к платформе для писателей и читателей Wattpad на территории РФ за нарушения российского законодательства, включая многочисленные публикации, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, рассказали журналистам в ведомстве. "Роскомнадзор фиксирует систематическое распространение на платформе Wattpad материалов, нарушающих российское законодательство. В частности, речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что нарушает Федеральный закон №149-ФЗ", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что на данный момент иностранная платформа не удалила 130 страниц с противоправным контентом, несмотря на требования со стороны Роскомнадзора. В свою очередь владелец платформы трижды привлекался к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Общая сумма наложенных штрафов достигла 5,3 миллиона рублей, которые до настоящего времени не уплачены, добавили в ведомстве. "В случае продолжения распространения противоправных материалов и игнорирования требований, к Wattpad будут применены меры вплоть до ограничения доступа на территории Российской Федерации", - заверили в Роскомнадзоре.
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе для чтения Wattpad

РКН рассматривает блокировку платформы для чтения Wattpad за нарушение закона РФ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон в руках
Смартфон в руках - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роскомнадзор рассматривает ограничение доступа к платформе для писателей и читателей Wattpad на территории РФ за нарушения российского законодательства, включая многочисленные публикации, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, рассказали журналистам в ведомстве.
«
"Роскомнадзор фиксирует систематическое распространение на платформе Wattpad материалов, нарушающих российское законодательство. В частности, речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что нарушает Федеральный закон №149-ФЗ", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на данный момент иностранная платформа не удалила 130 страниц с противоправным контентом, несмотря на требования со стороны Роскомнадзора.
В свою очередь владелец платформы трижды привлекался к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Общая сумма наложенных штрафов достигла 5,3 миллиона рублей, которые до настоящего времени не уплачены, добавили в ведомстве.
"В случае продолжения распространения противоправных материалов и игнорирования требований, к Wattpad будут применены меры вплоть до ограничения доступа на территории Российской Федерации", - заверили в Роскомнадзоре.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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