Ученые утверждают, что теория Большого взрыва ошибочна: они создали новую

© NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology). Image processing: G. Brammer (Niels Bohr Institute’s Cosmic Dawn Center at the University of Copenhagen) Изображения шести массивных галактик-кандидатов через 500-800 миллионов лет после Большого взрыва. Один из источников (внизу слева) может содержать столько же звезд, сколько наш современный Млечный Путь, но в 30 раз компактнее