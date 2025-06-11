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Ученые утверждают, что теория Большого взрыва ошибочна: они создали новую - РИА Новости, 11.06.2025
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16:06 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/vzryv-2022284239.html
Ученые утверждают, что теория Большого взрыва ошибочна: они создали новую
Ученые утверждают, что теория Большого взрыва ошибочна: они создали новую - РИА Новости, 11.06.2025
Ученые утверждают, что теория Большого взрыва ошибочна: они создали новую
Когда заходит разговор о возникновении Вселенной, то чаще всего мы вспоминаем известную еще со школьной программы теорию Большого взрыва. Согласно которой,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:06:00+03:00
2025-06-11T16:06:00+03:00
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Когда заходит разговор о возникновении Вселенной, то чаще всего мы вспоминаем известную еще со школьной программы теорию Большого взрыва. Согласно которой, Вселенная возникла около 13,8 млрд лет назад из состояния сингулярности — точки с бесконечно высокой плотностью и температурой.В новой статье, опубликованной в журнале Physical Review D, ученые предлагают совершенно другую версию событий.Что не так с Большим взрывом?Несмотря на то, что на данный момент теория Большого взрыва является общепринятой, в последнее время к ней возникает все больше и больше вопросов.Ряд ученых считают, что теория Большого взрыва нарушает законы физики, когда она предполагает, что Вселенная возникла из ничего, а это противоречит закону сохранения энергии.Также критики отмечают, что теория требует для своего обоснования слишком много гипотетических элементов, таких как темная материя, темная энергия.Согласно данной теории, Вселенная возникла из состояния с бесконечной плотностью и температурой, но ни один из известных на сегодняшний день законов физики не может объяснить этот момент.Также непонятно, почему возникли гигантские образования в космическом пространстве. Огромные пустоты с низким содержанием галактик имеют размеры в миллиарды световых лет, что за предполагаемое время, прошедшее с момента Большого взрыва, образоваться бы не успели.Все эти моменты показывают несовершенство общепринятой пока что концепции, ученые все чаще задумываются, предлагая альтернативные предположения, с чего все началось.Мир благодаря Черной дыреОдну такую новую теорию предложил профессор Энрике Гастанага из Портсмутского университета и его соавторы, которую они назвали "Вселенная черных дыр".Предложенная гипотеза предлагает взглянуть на проблему под немного другим углом. Вместо того чтобы идти "снаружи внутрь" — от расширяющейся Вселенной к ее предполагаемому началу — авторы предлагают пойти "изнутри наружу".В своей работе ученые утверждают, что Вселенная была сформирована в результате гравитационного сжатия, образовав массивную черную дыру, которая затем "отскочила" наружу.Получается, что Вселенная образовалась, когда облако материи схлопнулось, образовав черную дыру, которая после выбросила вещество наружу.Без гипотетической Темной энергииНовая теория даёт естественное объяснение двум фазам расширения Вселенной: быстрой фазе космического расширения и более позднему ускорению, которое мы наблюдаем сейчас.Согласно математическим решениям, который предложили ученые, обе эти фазы возникают в результате физических процессов, а не под влиянием других гипотетических факторов, таких как темная энергия."Инфляция — это просто часть того же динамического процесса — коллапса и восстановления, — поэтому её не нужно рассматривать как отдельный механизм". – заявляет профессор Гастанага.Данная теория имеет весьма неожиданные последствия для нашего понимания Вселенной в целом.Бесконечное количество Черных дырСогласно гипотезе "Вселенная черных дыр", вся наблюдаемая Вселенная находится внутри черной дыры, которая, в свою очередь, находится внутри большой родительской Вселенной, которая сама может находиться внутри другой черной дыры."Мы не знаем наверняка, но теория допускает существование черных дыр внутри черных дыр — вложенной, возможно, бесконечной структуры", рассказал профессор Гастанага."Ключевая идея заключается в том, что наша Вселенная, возможно, не является началом всего. Мы не уникальны, мы просто часть более крупной системы", - добавляет профессор.Таким образом, мы не являемся центром мироздания, а лишь частью бесконечного цикла, управляемого гравитацией и квантовыми законами.Одно из значимых преимуществ изложенной теории — возможность ее экспериментальной проверки.Она предсказывает, что Вселенная должна обладать небольшой положительной кривизной, и если будущие наблюдения подтвердят данный эффект, это станет серьезным аргументом в пользу "отскока".
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космос - риа наука
Космос - РИА Наука

Ученые утверждают, что теория Большого взрыва ошибочна: они создали новую

© NASA / WMAP Science TeamКарта анизотропии реликтового излучения Вселенной по данным спутника WMAP. Красные цвета означают более горячие области, синие — более холодные
Карта анизотропии реликтового излучения Вселенной по данным спутника WMAP. Красные цвета означают более горячие области, синие — более холодные - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© NASA / WMAP Science Team
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Когда заходит разговор о возникновении Вселенной, то чаще всего мы вспоминаем известную еще со школьной программы теорию Большого взрыва. Согласно которой, Вселенная возникла около 13,8 млрд лет назад из состояния сингулярности — точки с бесконечно высокой плотностью и температурой.
В новой статье, опубликованной в журнале Physical Review D, ученые предлагают совершенно другую версию событий.

Что не так с Большим взрывом?

Несмотря на то, что на данный момент теория Большого взрыва является общепринятой, в последнее время к ней возникает все больше и больше вопросов.
Ряд ученых считают, что теория Большого взрыва нарушает законы физики, когда она предполагает, что Вселенная возникла из ничего, а это противоречит закону сохранения энергии.
© NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology). Image processing: G. Brammer (Niels Bohr Institute’s Cosmic Dawn Center at the University of Copenhagen)Изображения шести массивных галактик-кандидатов через 500-800 миллионов лет после Большого взрыва. Один из источников (внизу слева) может содержать столько же звезд, сколько наш современный Млечный Путь, но в 30 раз компактнее
Изображения шести массивных галактик-кандидатов через 500-800 миллионов лет после Большого взрыва. Один из источников (внизу слева) может содержать столько же звезд, сколько наш современный Млечный Путь, но в 30 раз компактнее - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology). Image processing: G. Brammer (Niels Bohr Institute’s Cosmic Dawn Center at the University of Copenhagen)
Изображения шести массивных галактик-кандидатов через 500-800 миллионов лет после Большого взрыва. Один из источников (внизу слева) может содержать столько же звезд, сколько наш современный Млечный Путь, но в 30 раз компактнее
Также критики отмечают, что теория требует для своего обоснования слишком много гипотетических элементов, таких как темная материя, темная энергия.
Согласно данной теории, Вселенная возникла из состояния с бесконечной плотностью и температурой, но ни один из известных на сегодняшний день законов физики не может объяснить этот момент.
Также непонятно, почему возникли гигантские образования в космическом пространстве. Огромные пустоты с низким содержанием галактик имеют размеры в миллиарды световых лет, что за предполагаемое время, прошедшее с момента Большого взрыва, образоваться бы не успели.
© NASA/GSFCЭволюция вселенной
Эволюция вселенной - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© NASA/GSFC
Эволюция вселенной
Все эти моменты показывают несовершенство общепринятой пока что концепции, ученые все чаще задумываются, предлагая альтернативные предположения, с чего все началось.

Мир благодаря Черной дыре

Одну такую новую теорию предложил профессор Энрике Гастанага из Портсмутского университета и его соавторы, которую они назвали "Вселенная черных дыр".
Предложенная гипотеза предлагает взглянуть на проблему под немного другим углом. Вместо того чтобы идти "снаружи внутрь" — от расширяющейся Вселенной к ее предполагаемому началу — авторы предлагают пойти "изнутри наружу".
CC0 / ESA/Hubble & NASA, P. Cote / Сверхмассивная черная дыра
Сверхмассивная черная дыра - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
CC0 / ESA/Hubble & NASA, P. Cote /
Сверхмассивная черная дыра
В своей работе ученые утверждают, что Вселенная была сформирована в результате гравитационного сжатия, образовав массивную черную дыру, которая затем "отскочила" наружу.
Получается, что Вселенная образовалась, когда облако материи схлопнулось, образовав черную дыру, которая после выбросила вещество наружу.

Без гипотетической Темной энергии

Новая теория даёт естественное объяснение двум фазам расширения Вселенной: быстрой фазе космического расширения и более позднему ускорению, которое мы наблюдаем сейчас.
Согласно математическим решениям, который предложили ученые, обе эти фазы возникают в результате физических процессов, а не под влиянием других гипотетических факторов, таких как темная энергия.
© Public domainЭволюция Вселенной
Эволюция Вселенной - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Public domain
Эволюция Вселенной
"Инфляция — это просто часть того же динамического процесса — коллапса и восстановления, — поэтому её не нужно рассматривать как отдельный механизм". – заявляет профессор Гастанага.
Данная теория имеет весьма неожиданные последствия для нашего понимания Вселенной в целом.

Бесконечное количество Черных дыр

Согласно гипотезе "Вселенная черных дыр", вся наблюдаемая Вселенная находится внутри черной дыры, которая, в свою очередь, находится внутри большой родительской Вселенной, которая сама может находиться внутри другой черной дыры.
© EHT CollaborationПервое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики
Первое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© EHT Collaboration
Первое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики
"Мы не знаем наверняка, но теория допускает существование черных дыр внутри черных дыр — вложенной, возможно, бесконечной структуры", рассказал профессор Гастанага.
"Ключевая идея заключается в том, что наша Вселенная, возможно, не является началом всего. Мы не уникальны, мы просто часть более крупной системы", - добавляет профессор.
Таким образом, мы не являемся центром мироздания, а лишь частью бесконечного цикла, управляемого гравитацией и квантовыми законами.
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)Черная дыра
Черная дыра - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)
Черная дыра
Одно из значимых преимуществ изложенной теории — возможность ее экспериментальной проверки.
Она предсказывает, что Вселенная должна обладать небольшой положительной кривизной, и если будущие наблюдения подтвердят данный эффект, это станет серьезным аргументом в пользу "отскока".
 
Космос - РИА Наука
 
 
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