https://ria.ru/20250611/vyzov-2022190239.html

Путин призвал искать ответы на вызовы национальным системам образования

Путин призвал искать ответы на вызовы национальным системам образования - РИА Новости, 11.06.2025

Путин призвал искать ответы на вызовы национальным системам образования

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" призвал сообща искать... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:07:00+03:00

2025-06-11T11:07:00+03:00

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владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" призвал сообща искать ответы на сложные вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования.Соответствующий ролик опубликован на сайте Кремля."Нам вместе нужно искать ответы на сложные, большие вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования, учитывать глобальные тенденции", - сказал он.

https://ria.ru/20250611/putina-2022190378.html

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владимир путин, общество, россия