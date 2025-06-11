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Курский избирком попросил ЦИК отложить голосование в приграничье - РИА Новости, 11.06.2025
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12:20 11.06.2025 (обновлено: 13:04 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/vybory-2022214801.html
Курский избирком попросил ЦИК отложить голосование в приграничье
Курский избирком попросил ЦИК отложить голосование в приграничье - РИА Новости, 11.06.2025
Курский избирком попросил ЦИК отложить голосование в приграничье
Избирком Курской области попросил ЦИК России отложить голосование по 43 избирательным кампаниям на территории восьми муниципальных образований, сообщил... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:20:00+03:00
2025-06-11T13:04:00+03:00
политика
россия
курская область
николай булаев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Избирком Курской области попросил ЦИК России отложить голосование по 43 избирательным кампаниям на территории восьми муниципальных образований, сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев. "В адрес Центральной избирательной комиссии 6 июня поступило обращение избирательной комиссии Курской области с просьбой об отложении голосования на выборах, которые должны состояться 14 сентября 2025 года на территории 8 муниципальных образований Курской области", - сказал Булаев в ходе заседание ЦИК России. Он уточнил, что избирательная комиссия региона обратилась с просьбой отложить голосование по 43 избирательным кампаниям.
https://ria.ru/20250611/kurskaya-2022223674.html
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политика, россия, курская область, николай булаев
Политика, Россия, Курская область, Николай Булаев
Курский избирком попросил ЦИК отложить голосование в приграничье

Булаев: курский избирком попросил ЦИК отложить голосование в приграничье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Избирком Курской области попросил ЦИК России отложить голосование по 43 избирательным кампаниям на территории восьми муниципальных образований, сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.
"В адрес Центральной избирательной комиссии 6 июня поступило обращение избирательной комиссии Курской области с просьбой об отложении голосования на выборах, которые должны состояться 14 сентября 2025 года на территории 8 муниципальных образований Курской области", - сказал Булаев в ходе заседание ЦИК России.
Он уточнил, что избирательная комиссия региона обратилась с просьбой отложить голосование по 43 избирательным кампаниям.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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ПолитикаРоссияКурская областьНиколай Булаев
 
 
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