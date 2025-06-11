https://ria.ru/20250611/vuchich-2022375683.html

Вучич сделал заявление о гуманитарной помощи Украине

Вучич сделал заявление о гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 11.06.2025

Вучич сделал заявление о гуманитарной помощи Украине

Сербия намерена восстановить один-два города или небольшой регион на Украине, заявил президент страны Александр Вучич на саммите Украина — Юго-Восточная Европа... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:00:00+03:00

2025-06-11T21:00:00+03:00

2025-06-11T23:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сербия намерена восстановить один-два города или небольшой регион на Украине, заявил президент страны Александр Вучич на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе, видео транслировалось в YouTube-канале офиса Зеленского."Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, чтобы выбрать один или два города, или небольшой регион, который мы можем восстановить", — сказал он на встрече с Владимиром Зеленским.Сербский лидер также отметил важность гуманитарной и политической помощи Киеву.Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович сообщил 16 мая, что сербская гумпомощь Украине за последние 3,5 года превзошла объем отправленной Киеву помощи всех остальных стран Западных Балкан вместе взятых. Тогда было передано оборудование для восстановления энергосетей, стоимость которого не раскрывалась.Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что власти страны к тому моменту отправили Украине гуманитарную помощь на сумму 52 миллиона евро. В октябре 2024 года официальный Белград сообщил об отправке электрогенераторов на 8,4 миллиона евро и открытии в Киеве сербского посольства, переведенного в Белград в начале марта 2022 года. В августе 2024 года сербский лидер заявил, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Киеву, чем все страны Балкан, упомянув партию в 5 тысяч ноутбуков и iPad.

https://ria.ru/20250611/vuchich-2022221861.html

https://ria.ru/20250529/vuchich-2019871668.html

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в мире, сербия, украина