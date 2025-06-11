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ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село - РИА Новости, 11.06.2025
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов в Брянской области, ранены два мирных жителя, их доставили в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:23:00+03:00
2025-06-11T23:23:00+03:00
2025-06-11T23:29:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов в Брянской области, ранены два мирных жителя, их доставили в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз."Очередные подлые атаки украинских нацистов. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - написал он в Telegram-канале.Губернатор призвал быть бдительными и осторожными.
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брянская область
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вооруженные силы украины, происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село
ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село, ранены два мирных жителя