https://ria.ru/20250611/vsu-2022392403.html

ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село

ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село - РИА Новости, 11.06.2025

ВСУ атаковали дронами-камикадзе брянское село

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов в Брянской области, ранены два мирных жителя, их доставили в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:23:00+03:00

2025-06-11T23:23:00+03:00

2025-06-11T23:29:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

климовский район

александр богомаз

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов в Брянской области, ранены два мирных жителя, их доставили в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз."Очередные подлые атаки украинских нацистов. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - написал он в Telegram-канале.Губернатор призвал быть бдительными и осторожными.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022387796.html

брянская область

климовский район

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вооруженные силы украины, происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз