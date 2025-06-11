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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 11.06.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские дроны атаковали семь населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:00:00+03:00
2025-06-11T19:00:00+03:00
2025-06-11T19:00:00+03:00
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали семь населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Семь населённых пунктов под ударом ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших", - написал он. Как сообщил Гладков, удары пришлись по селам Маломихайловка, Белянка, Ржевка, Козьмодемьяновка, Богун-Городок, Двулучное. Повреждения получили автомобили, линия электропередачи, хозпостройка, сельхозпредприятие. В Кукуевке FPV-дрон ударил по частному дому
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области дронами