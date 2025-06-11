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ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в Курской области

ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в Курской области - РИА Новости, 11.06.2025

ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в Курской области

Два фельдшерско-акушерских пункта получили серьезные повреждения в результате атаки ВСУ по Льговскому и Рыльскому районам Курской области, сообщила врио... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:32:00+03:00

2025-06-11T15:32:00+03:00

2025-06-11T15:32:00+03:00

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происшествия

курская область

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КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Два фельдшерско-акушерских пункта получили серьезные повреждения в результате атаки ВСУ по Льговскому и Рыльскому районам Курской области, сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная в Telegram-канале. "Сегодня ночью в результате варварского обстрела со стороны ВСУ серьезные повреждения получили 2 ФАПа в Курской области. В Кудинцевском фельдшерско-акушерском пункте Льговской ЦРБ повреждены окна и крыша. В Марьиновском ФАПе Рыльской ЦРБ выбило и посекло осколками окна", - сообщила Письменная. Она уточнила, что пострадавших нет. "Проводится разминирование. Держим ситуацию на контроле. Как только позволит обстановка, приступим к восстановлению", - добавила Письменная.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)