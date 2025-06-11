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ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в Курской области - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/vsu-2022271076.html
ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в Курской области
ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в Курской области - РИА Новости, 11.06.2025
ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в Курской области
Два фельдшерско-акушерских пункта получили серьезные повреждения в результате атаки ВСУ по Льговскому и Рыльскому районам Курской области, сообщила врио... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:32:00+03:00
2025-06-11T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Два фельдшерско-акушерских пункта получили серьезные повреждения в результате атаки ВСУ по Льговскому и Рыльскому районам Курской области, сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная в Telegram-канале. "Сегодня ночью в результате варварского обстрела со стороны ВСУ серьезные повреждения получили 2 ФАПа в Курской области. В Кудинцевском фельдшерско-акушерском пункте Льговской ЦРБ повреждены окна и крыша. В Марьиновском ФАПе Рыльской ЦРБ выбило и посекло осколками окна", - сообщила Письменная. Она уточнила, что пострадавших нет. "Проводится разминирование. Держим ситуацию на контроле. Как только позволит обстановка, приступим к восстановлению", - добавила Письменная.
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в Курской области

Минздрав: два курских ФАПа получили серьезные повреждения при атаке ВСУ

© Фото : пресс-служба министра здравоохранения Курской областиПоследствия атаки ВСУ по фельдшерско-акушерскому пункту в Курской области
Последствия атаки ВСУ по фельдшерско-акушерскому пункту в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : пресс-служба министра здравоохранения Курской области
Последствия атаки ВСУ по фельдшерско-акушерскому пункту в Курской области
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КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Два фельдшерско-акушерских пункта получили серьезные повреждения в результате атаки ВСУ по Льговскому и Рыльскому районам Курской области, сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная в Telegram-канале.
"Сегодня ночью в результате варварского обстрела со стороны ВСУ серьезные повреждения получили 2 ФАПа в Курской области. В Кудинцевском фельдшерско-акушерском пункте Льговской ЦРБ повреждены окна и крыша. В Марьиновском ФАПе Рыльской ЦРБ выбило и посекло осколками окна", - сообщила Письменная.
© Фото : пресс-служба министра здравоохранения Курской областиПоследствия атаки ВСУ по фельдшерско-акушерскому пункту в Курской области
Последствия атаки ВСУ по фельдшерско-акушерскому пункту в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : пресс-служба министра здравоохранения Курской области
Последствия атаки ВСУ по фельдшерско-акушерскому пункту в Курской области
Она уточнила, что пострадавших нет.
"Проводится разминирование. Держим ситуацию на контроле. Как только позволит обстановка, приступим к восстановлению", - добавила Письменная.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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