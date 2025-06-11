https://ria.ru/20250611/vsu-2022226454.html

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.06.2025

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, его доставят в областную больницу, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:15:00+03:00

2025-06-11T13:15:00+03:00

2025-06-11T13:15:00+03:00

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, его доставят в областную больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные подлые атаки украинских нацистов. Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе. В результате удара пострадал водитель — 53-летний мужчина. Его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ: врачи диагностировали сотрясение головного мозга, акубаротравму, слепые осколочные ранения головы, шеи, груди, рук и ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. "В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу. Желаю ему скорейшего выздоровления", - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250610/khinshteyn-2021906803.html

рыльский район

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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины