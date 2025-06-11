Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/vsu-2022226454.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.06.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, его доставят в областную больницу, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:15:00+03:00
2025-06-11T13:15:00+03:00
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, его доставят в областную больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные подлые атаки украинских нацистов. Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе. В результате удара пострадал водитель — 53-летний мужчина. Его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ: врачи диагностировали сотрясение головного мозга, акубаротравму, слепые осколочные ранения головы, шеи, груди, рук и ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. "В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу. Желаю ему скорейшего выздоровления", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250610/khinshteyn-2021906803.html
рыльский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Хинштейн: при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Курской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, его доставят в областную больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Очередные подлые атаки украинских нацистов. Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе. В результате удара пострадал водитель — 53-летний мужчина. Его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ: врачи диагностировали сотрясение головного мозга, акубаротравму, слепые осколочные ранения головы, шеи, груди, рук и ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.
"В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу. Желаю ему скорейшего выздоровления", - добавил врио губернатора региона.
Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже
Вчера, 00:17
 
ПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала