https://ria.ru/20250611/vsu-2022226454.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.06.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, его доставят в областную больницу, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:15:00+03:00
2025-06-11T13:15:00+03:00
2025-06-11T13:15:00+03:00
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, его доставят в областную больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные подлые атаки украинских нацистов. Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе. В результате удара пострадал водитель — 53-летний мужчина. Его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ: врачи диагностировали сотрясение головного мозга, акубаротравму, слепые осколочные ранения головы, шеи, груди, рук и ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. "В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу. Желаю ему скорейшего выздоровления", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250610/khinshteyn-2021906803.html
рыльский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Хинштейн: при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Курской области пострадал мужчина