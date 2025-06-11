ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 40 беспилотниками, погиб один человек, девять пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 10 июня. Атакам подверглись 30 населенных пунктов в 8 муниципалитетах области. Было выпущено 77 снарядов и зафиксированы атаки 41 беспилотником, из них 11 были сбиты. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 23 частных домовладения, здание заправки, административное здание, торговый объект, социальный объект и 19 транспортных средств.
"В Белгороде беспилотник атаковал здание заправки. Погиб один мирный житель. По уточнённой информации, пять человек получили ранения... Над Белгородским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника", - написал Гладков.
Он добавил, что Валуйский округ атакован одним беспилотником. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу 3 боеприпасами, хутор Екатериновка атакован FPV-дроном. В Грайворонском округе девять населённых пунктов подверглись обстрелам 29 боеприпасами и атакам 11 дронов. В Краснояружском районе по семи населённым пунктам выпущено 37 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников. В Ракитянском районе в посёлке Пролетарский беспилотник ударил по торговому объекту. Количество пострадавших увеличилось до трёх человек. В Шебекинском округе по 10 населенным пунктам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 17 беспилотников, ранен мирный житель.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.