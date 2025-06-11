https://ria.ru/20250611/vsu-2022185234.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками - РИА Новости, 11.06.2025

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 40 беспилотниками, погиб один человек, девять пострадали, сообщил... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:49:00+03:00

2025-06-11T10:49:00+03:00

2025-06-11T10:49:00+03:00

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 40 беспилотниками, погиб один человек, девять пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 10 июня. Атакам подверглись 30 населенных пунктов в 8 муниципалитетах области. Было выпущено 77 снарядов и зафиксированы атаки 41 беспилотником, из них 11 были сбиты. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 23 частных домовладения, здание заправки, административное здание, торговый объект, социальный объект и 19 транспортных средств. "В Белгороде беспилотник атаковал здание заправки. Погиб один мирный житель. По уточнённой информации, пять человек получили ранения... Над Белгородским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника", - написал Гладков. Он добавил, что Валуйский округ атакован одним беспилотником. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу 3 боеприпасами, хутор Екатериновка атакован FPV-дроном. В Грайворонском округе девять населённых пунктов подверглись обстрелам 29 боеприпасами и атакам 11 дронов. В Краснояружском районе по семи населённым пунктам выпущено 37 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников. В Ракитянском районе в посёлке Пролетарский беспилотник ударил по торговому объекту. Количество пострадавших увеличилось до трёх человек. В Шебекинском округе по 10 населенным пунктам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 17 беспилотников, ранен мирный житель. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250610/bpla-2022006221.html

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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия