https://ria.ru/20250611/vsu-2022179498.html

Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией

Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией - РИА Новости, 11.06.2025

Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией

Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Карпиец рассказал на видео от Минобороны РФ, как пошел воевать с Россией, чтобы избежать уголовного наказания за... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:23:00+03:00

2025-06-11T10:23:00+03:00

2025-06-11T10:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Карпиец рассказал на видео от Минобороны РФ, как пошел воевать с Россией, чтобы избежать уголовного наказания за распространение наркотиков. "На "закладке" (с наркотическим средством - ред.) поймал меня наряд полиции, завезли меня в отдел. Там со мной сначала отдельно разговаривали полицейские, дальше завели меня к прокурору, я с ним говорил один на один. Он мне сказал - либо 7 лет (лишения свободы - ред.), либо 6 тысяч долларов, либо ты идешь служить", - сказал Карпиец. Он отметил, что медкомиссию прошел за один день, все документы ему подписали без осмотра.

https://ria.ru/20250610/plennyj-2021947278.html

россия

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россия, вооруженные силы украины