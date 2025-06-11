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Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией
Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией - РИА Новости, 11.06.2025
Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией
Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Карпиец рассказал на видео от Минобороны РФ, как пошел воевать с Россией, чтобы избежать уголовного наказания за... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:23:00+03:00
2025-06-11T10:23:00+03:00
2025-06-11T10:45:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Карпиец рассказал на видео от Минобороны РФ, как пошел воевать с Россией, чтобы избежать уголовного наказания за распространение наркотиков. "На "закладке" (с наркотическим средством - ред.) поймал меня наряд полиции, завезли меня в отдел. Там со мной сначала отдельно разговаривали полицейские, дальше завели меня к прокурору, я с ним говорил один на один. Он мне сказал - либо 7 лет (лишения свободы - ред.), либо 6 тысяч долларов, либо ты идешь служить", - сказал Карпиец. Он отметил, что медкомиссию прошел за один день, все документы ему подписали без осмотра.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией
Пленный ВСУ Карпиец пошел на фронт, чтобы избежать 7 лет тюрьмы
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Карпиец рассказал на видео от Минобороны РФ, как пошел воевать с Россией, чтобы избежать уголовного наказания за распространение наркотиков.
"На "закладке" (с наркотическим средством - ред.) поймал меня наряд полиции, завезли меня в отдел. Там со мной сначала отдельно разговаривали полицейские, дальше завели меня к прокурору, я с ним говорил один на один. Он мне сказал - либо 7 лет (лишения свободы - ред.), либо 6 тысяч долларов, либо ты идешь служить", - сказал Карпиец.
Он отметил, что медкомиссию прошел за один день, все документы ему подписали без осмотра.