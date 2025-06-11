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В Запорожской области уничтожили пункт массового запуска дронов ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025
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10:19 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/vsu-2022178167.html
В Запорожской области уничтожили пункт массового запуска дронов ВСУ
В Запорожской области уничтожили пункт массового запуска дронов ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025
В Запорожской области уничтожили пункт массового запуска дронов ВСУ
Пункт массового запуска дронов ВСУ уничтожен в селе Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:19:00+03:00
2025-06-11T10:19:00+03:00
россия
запорожская область
днепр (река)
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Пункт массового запуска дронов ВСУ уничтожен в селе Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Малая Токмачка является пригородом города Орехов, который ВСУ превратили в крупный командный и логистический пункт. "В Малой Токмачке точным попаданием уничтожен вражеский пункт массового запуска FPV-дронов. Уничтожены как операторы, так и устройства управления с дронами", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Днепр (река), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области уничтожили пункт массового запуска дронов ВСУ

Рогов: на Ореховском направлении уничтожен пункт массового запуска дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Пункт массового запуска дронов ВСУ уничтожен в селе Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Малая Токмачка является пригородом города Орехов, который ВСУ превратили в крупный командный и логистический пункт.
"В Малой Токмачке точным попаданием уничтожен вражеский пункт массового запуска FPV-дронов. Уничтожены как операторы, так и устройства управления с дронами", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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