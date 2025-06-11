https://ria.ru/20250611/vsu-2022151609.html

ВСУ размещают командные пункты в школах, рассказал пленный

ВСУ размещают командные пункты в школах, рассказал пленный - РИА Новости, 11.06.2025

ВСУ размещают командные пункты в школах, рассказал пленный

Украинские военные размещают командные пункты в школах и передвигаются в том числе на школьных автобусах, рассказал РИА Новости пленный из 142-й бригады ВСУ... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T04:32:00+03:00

2025-06-11T04:32:00+03:00

2025-06-11T04:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

юрий солошенко

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские военные размещают командные пункты в школах и передвигаются в том числе на школьных автобусах, рассказал РИА Новости пленный из 142-й бригады ВСУ Юрий Солошенко. "При перевозке заметил, что нас перевозили на автобусах с надписью "школьный автобус". Зачастую командные пункты располагались в населенных пунктах в школах и клубах", - сказал Солошенко. По его словам, в частности боевики ВСУ размещались в школах населенных пунктах Миролюбовка и Власовка (ЛНР). В учебных заведениях были развёрнуты точки связи для командных пунктов ВСУ. Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек является грубым нарушением международного права. В частности, статья 58 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года предусматривает, что стороны, находящиеся в конфликте, в максимальной практически возможной степени избегают размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи от них, принимают другие необходимые меры предосторожности для защиты гражданского населения, отдельных гражданских лиц и гражданских объектов, находящихся под их контролем, от опасностей, возникающих в результате военных операций.

https://ria.ru/20250610/plennyj-2021947278.html

https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html

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в мире, луганская народная республика, юрий солошенко, вооруженные силы украины