https://ria.ru/20250611/vsu--2022212725.html

ВСУ потеряли до 165 военных на Харьковском направлении

ВСУ потеряли до 165 военных на Харьковском направлении - РИА Новости, 11.06.2025

ВСУ потеряли до 165 военных на Харьковском направлении

Группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, противник потерял до 165 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:32:00+03:00

2025-06-11T12:32:00+03:00

2025-06-11T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, противник потерял до 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Хотень, Писаревка, Рыжевка, Павловка, Андреевка, Кондратовка, Новая Сечь и Садки Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, на харьковском направлении были поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тихое, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области."Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

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вооруженные силы украины, россия, сумская область, волчанск, безопасность