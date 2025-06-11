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ВСУ потеряли до 165 военных на Харьковском направлении
ВСУ потеряли до 165 военных на Харьковском направлении - РИА Новости, 11.06.2025
ВСУ потеряли до 165 военных на Харьковском направлении
Группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, противник потерял до 165 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:32:00+03:00
2025-06-11T12:32:00+03:00
2025-06-11T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, противник потерял до 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Хотень, Писаревка, Рыжевка, Павловка, Андреевка, Кондратовка, Новая Сечь и Садки Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, на харьковском направлении были поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тихое, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области."Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, сумская область, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область, Волчанск, Безопасность
ВСУ потеряли до 165 военных на Харьковском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли до 165 военных на Харьковском направлении