https://ria.ru/20250611/voyna-2022167517.html

С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский

С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский - РИА Новости, 11.06.2025

С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:05:00+03:00

2025-06-11T09:05:00+03:00

2025-06-11T09:09:00+03:00

россия

швеция

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией."С Россией невозможно вести длительную войну", - заявил Мединский в интервью изданию, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

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швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, швеция, в мире