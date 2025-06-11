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С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский - РИА Новости, 11.06.2025
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09:05 11.06.2025 (обновлено: 09:09 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/voyna-2022167517.html
С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский
С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский - РИА Новости, 11.06.2025
С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:05:00+03:00
2025-06-11T09:09:00+03:00
россия
швеция
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией."С Россией невозможно вести длительную войну", - заявил Мединский в интервью изданию, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях.
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
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россия, швеция, в мире
Россия, Швеция, В мире
С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский

Мединский: РФ побеждает в затяжных боях, с ней невозможно вести длительную войну

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией.
Россией невозможно вести длительную войну", - заявил Мединский в интервью изданию, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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