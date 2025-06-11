https://ria.ru/20250611/voyna-2022167517.html
С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский
С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский - РИА Новости, 11.06.2025
С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:05:00+03:00
2025-06-11T09:05:00+03:00
2025-06-11T09:09:00+03:00
россия
швеция
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией."С Россией невозможно вести длительную войну", - заявил Мединский в интервью изданию, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швеция, в мире
С Россией невозможно вести длительную войну, заявил Мединский
Мединский: РФ побеждает в затяжных боях, с ней невозможно вести длительную войну