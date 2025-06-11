https://ria.ru/20250611/volodina-2022174203.html

Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне

Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне - РИА Новости, 11.06.2025

Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне

Россияне с уважением относятся к вкладу союзников в победу во Второй мировой, не забудут и борьбу немцев-антифашистов, сообщается в ответе председателя ГД... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:50:00+03:00

2025-06-11T09:50:00+03:00

2025-06-11T09:50:00+03:00

вячеслав володин

госдума рф

бундестаг германии

вторая мировая война (1939-1945)

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россияне с уважением относятся к вкладу союзников в победу во Второй мировой, не забудут и борьбу немцев-антифашистов, сообщается в ответе председателя ГД Вячеслава Володина главе Бундестага, опубликованном на сайте ГД. "Мы с уважением относимся к вкладу союзников в победу во Второй мировой войне. Никогда не забудем и героическую борьбу немцев-антифашистов", - сказано в публикации.

https://ria.ru/20250525/putin-2018965114.html

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вячеслав володин, госдума рф, бундестаг германии, вторая мировая война (1939-1945), в мире