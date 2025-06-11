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Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне
Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне - РИА Новости, 11.06.2025
Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне
Россияне с уважением относятся к вкладу союзников в победу во Второй мировой, не забудут и борьбу немцев-антифашистов, сообщается в ответе председателя ГД... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:50:00+03:00
2025-06-11T09:50:00+03:00
2025-06-11T09:50:00+03:00
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россияне с уважением относятся к вкладу союзников в победу во Второй мировой, не забудут и борьбу немцев-антифашистов, сообщается в ответе председателя ГД Вячеслава Володина главе Бундестага, опубликованном на сайте ГД. "Мы с уважением относимся к вкладу союзников в победу во Второй мировой войне. Никогда не забудем и героическую борьбу немцев-антифашистов", - сказано в публикации.
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вячеслав володин, госдума рф, бундестаг германии, вторая мировая война (1939-1945), в мире
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Бундестаг Германии, Вторая мировая война (1939-1945), В мире
Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне
Володин: россияне с уважением относятся к вкладу союзников в победу в ВОВ