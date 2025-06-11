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Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне - РИА Новости, 11.06.2025
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09:50 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/volodina-2022174203.html
Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне
Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне - РИА Новости, 11.06.2025
Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне
Россияне с уважением относятся к вкладу союзников в победу во Второй мировой, не забудут и борьбу немцев-антифашистов, сообщается в ответе председателя ГД... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:50:00+03:00
2025-06-11T09:50:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
бундестаг германии
вторая мировая война (1939-1945)
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россияне с уважением относятся к вкладу союзников в победу во Второй мировой, не забудут и борьбу немцев-антифашистов, сообщается в ответе председателя ГД Вячеслава Володина главе Бундестага, опубликованном на сайте ГД. "Мы с уважением относимся к вкладу союзников в победу во Второй мировой войне. Никогда не забудем и героическую борьбу немцев-антифашистов", - сказано в публикации.
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вячеслав володин, госдума рф, бундестаг германии, вторая мировая война (1939-1945), в мире
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Бундестаг Германии, Вторая мировая война (1939-1945), В мире
Володин отметил вклад союзников в победу во Второй мировой войне

Володин: россияне с уважением относятся к вкладу союзников в победу в ВОВ

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россияне с уважением относятся к вкладу союзников в победу во Второй мировой, не забудут и борьбу немцев-антифашистов, сообщается в ответе председателя ГД Вячеслава Володина главе Бундестага, опубликованном на сайте ГД.
"Мы с уважением относимся к вкладу союзников в победу во Второй мировой войне. Никогда не забудем и героическую борьбу немцев-антифашистов", - сказано в публикации.
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Путин сравнил действия героев СВО с подвигами времен ВОВ
25 мая, 13:48
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФБундестаг ГерманииВторая мировая война (1939-1945)В мире
 
 
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