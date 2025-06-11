https://ria.ru/20250611/volodin-2022176017.html

Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией

Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией - РИА Новости, 11.06.2025

Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией

Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:58:00+03:00

2025-06-11T09:58:00+03:00

2025-06-11T10:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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госдума рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клёкнер, который размещен на сайте Госдумы.

https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html

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россия, германия, украина, вячеслав володин, госдума рф