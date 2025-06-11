https://ria.ru/20250611/volodin-2022176017.html
Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией
Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией - РИА Новости, 11.06.2025
Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией
Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:58:00+03:00
2025-06-11T09:58:00+03:00
2025-06-11T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
германия
украина
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клёкнер, который размещен на сайте Госдумы.
https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_126:0:2475:1762_1920x0_80_0_0_f73e3aa2e81be2ecbce979bbe3e95e69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, украина, вячеслав володин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией
Володин назвал передачу ФРГ вооружений Киеву причиной для конфликта с Россией