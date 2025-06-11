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Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 11.06.2025 (обновлено: 10:06 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/volodin-2022176017.html
Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией
Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией - РИА Новости, 11.06.2025
Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией
Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:58:00+03:00
2025-06-11T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
германия
украина
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клёкнер, который размещен на сайте Госдумы.
https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html
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россия, германия, украина, вячеслав володин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал передачу ФРГ оружия Украине причиной для конфликта с Россией

Володин назвал передачу ФРГ вооружений Киеву причиной для конфликта с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клёкнер, который размещен на сайте Госдумы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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7 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияУкраинаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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