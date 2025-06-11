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Володин направил в ФРГ документы о преступлениях ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 11.06.2025 (обновлено: 11:56 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/volodin--2022171385.html
Володин направил в ФРГ документы о преступлениях ВСУ против мирных жителей
Володин направил в ФРГ документы о преступлениях ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 11.06.2025
Володин направил в ФРГ документы о преступлениях ВСУ против мирных жителей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил председателю бундестага доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:36:00+03:00
2025-06-11T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
бундестаг германии
германия
вячеслав володин
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил председателю бундестага доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей."Документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения направлены Вам отдельным письмом, а желающие ознакомиться с ними (в переводе на европейские языки) непредвзятые иностранные наблюдатели смогут сделать это на сайте Государственной думы", — говорится обращении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.Основные тезисы:На прошлой неделе Володин направил в бундестаг материалы терактах режима Владимира Зеленского. Председатель немецкого парламента Юлия Клёкнер проигнорировала эти документы, заявив, что на Украине якобы "нет фашизма".
https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html
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Володин направил в ФРГ документы о преступлениях ВСУ против мирных жителей

Володин направил главе бундестага документы о преступлениях ВСУ против жителей

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил председателю бундестага доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей.
"Документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения направлены Вам отдельным письмом, а желающие ознакомиться с ними (в переводе на европейские языки) непредвзятые иностранные наблюдатели смогут сделать это на сайте Государственной думы", — говорится обращении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.
Основные тезисы:
  • Киевский режим совершает террористические атаки против мирных жителей;
  • власть, которая собирает людей под флагами Бандеры и Шухевича, является нацистской: во время Второй мировой войны эти люди сотрудничали с гитлеровским режимом;
  • Украиной руководят террористы: достаточно вспомнить недавний подрыв пассажирского поезда, в котором находились женщины и дети, в том числе грудного возраста;
  • неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры.
На прошлой неделе Володин направил в бундестаг материалы терактах режима Владимира Зеленского. Председатель немецкого парламента Юлия Клёкнер проигнорировала эти документы, заявив, что на Украине якобы "нет фашизма".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБундестаг ГерманииГерманияВячеслав ВолодинУкраинаКиевВладимир ЗеленскийФридрих МерцВ миреГосдума РФРоссия
 
 
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