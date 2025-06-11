Володин направил в ФРГ документы о преступлениях ВСУ против мирных жителей
Володин направил главе бундестага документы о преступлениях ВСУ против жителей
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил председателю бундестага доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей.
"Документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения направлены Вам отдельным письмом, а желающие ознакомиться с ними (в переводе на европейские языки) непредвзятые иностранные наблюдатели смогут сделать это на сайте Государственной думы", — говорится обращении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.
Основные тезисы:
- Киевский режим совершает террористические атаки против мирных жителей;
- власть, которая собирает людей под флагами Бандеры и Шухевича, является нацистской: во время Второй мировой войны эти люди сотрудничали с гитлеровским режимом;
- Украиной руководят террористы: достаточно вспомнить недавний подрыв пассажирского поезда, в котором находились женщины и дети, в том числе грудного возраста;
- неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры.
На прошлой неделе Володин направил в бундестаг материалы терактах режима Владимира Зеленского. Председатель немецкого парламента Юлия Клёкнер проигнорировала эти документы, заявив, что на Украине якобы "нет фашизма".