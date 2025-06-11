https://ria.ru/20250611/volodin--2022171385.html

Володин направил в ФРГ документы о преступлениях ВСУ против мирных жителей

Володин направил в ФРГ документы о преступлениях ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 11.06.2025

Володин направил в ФРГ документы о преступлениях ВСУ против мирных жителей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил председателю бундестага доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:36:00+03:00

2025-06-11T09:36:00+03:00

2025-06-11T11:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил председателю бундестага доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей."Документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения направлены Вам отдельным письмом, а желающие ознакомиться с ними (в переводе на европейские языки) непредвзятые иностранные наблюдатели смогут сделать это на сайте Государственной думы", — говорится обращении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.Основные тезисы:На прошлой неделе Володин направил в бундестаг материалы терактах режима Владимира Зеленского. Председатель немецкого парламента Юлия Клёкнер проигнорировала эти документы, заявив, что на Украине якобы "нет фашизма".

https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html

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