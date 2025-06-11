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Суд заочно приговорил Волкова* к 18 годам лишения свободы - РИА Новости, 11.06.2025
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12:59 11.06.2025 (обновлено: 13:41 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/volkov-2022223047.html
Суд заочно приговорил Волкова* к 18 годам лишения свободы
Суд заочно приговорил Волкова* к 18 годам лишения свободы - РИА Новости, 11.06.2025
Суд заочно приговорил Волкова* к 18 годам лишения свободы
Второй Западный окружной военный суд заочно назначил 18 лет заключения бывшему руководителю "Штабов Навального"* (движение признано экстремистским и запрещено в РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:59:00+03:00
2025-06-11T13:41:00+03:00
происшествия
россия
леонид волков
москва
фонд борьбы с коррупцией
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно назначил 18 лет заключения бывшему руководителю "Штабов Навального"* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и сотруднику "ФБК"** (признано в России экстремистским и ликвидировано) Леониду Волкову*** (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за экстремизм, фейки об армии России и другие преступления, передает в среду корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Волкова*** (признан иноагентом в РФ - ред.) виновным…, назначить ему наказание в виде в виде 18 лет лишения свободы",- огласил приговор судья. Первые пять лет срока должны быть в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима. Суд также назначил штраф в размере 2 миллионов рублей.Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Дело поступило в суд в апреле.Согласно картотеке, Волкову*** вменяется ряд статей: крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), вандализм по политическим мотивам (часть 2 статьи 214 УК РФ), создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 2 статьи 239 УК РФ), публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), распространение фейков о Вооруженных силах РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ), реабилитация нацизма (часть 2 статьи 354.1 УК РФ), вовлечение несовершеннолетних через СМИ и интернет в преступную деятельность, подвергнув их жизни опасности (статья 151.2 УК РФ), а также создание экстремистского сообщества и участие в нем (часть 3 статьи 282.1 УК РФ).Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова*** в феврале 2021 года.* движение признано экстремистским и запрещено в РФ** признано в России экстремистским и ликвидировано*** признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250526/akter-2019097545.html
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происшествия, россия, леонид волков, москва, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Леонид Волков, Москва, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд заочно приговорил Волкова* к 18 годам лишения свободы

Суд заочно приговорил Волкова к 18 годам лишения свободы за экстремизм

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛеонид Волков***
Леонид Волков*** - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Леонид Волков***. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно назначил 18 лет заключения бывшему руководителю "Штабов Навального"* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и сотруднику "ФБК"** (признано в России экстремистским и ликвидировано) Леониду Волкову*** (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за экстремизм, фейки об армии России и другие преступления, передает в среду корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Волкова*** (признан иноагентом в РФ - ред.) виновным…, назначить ему наказание в виде в виде 18 лет лишения свободы",- огласил приговор судья. Первые пять лет срока должны быть в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима. Суд также назначил штраф в размере 2 миллионов рублей.
Актер Андрей Хабаров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Актера из сериала "След" осудили за фейки о российской армии
26 мая, 13:38
Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Дело поступило в суд в апреле.
Согласно картотеке, Волкову*** вменяется ряд статей: крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), вандализм по политическим мотивам (часть 2 статьи 214 УК РФ), создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 2 статьи 239 УК РФ), публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), распространение фейков о Вооруженных силах РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ), реабилитация нацизма (часть 2 статьи 354.1 УК РФ), вовлечение несовершеннолетних через СМИ и интернет в преступную деятельность, подвергнув их жизни опасности (статья 151.2 УК РФ), а также создание экстремистского сообщества и участие в нем (часть 3 статьи 282.1 УК РФ).
Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова*** в феврале 2021 года.
* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
** признано в России экстремистским и ликвидировано
*** признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Петербурге общественницу осудили за фейки о российской армии
15 апреля, 15:48
 
ПроисшествияРоссияЛеонид ВолковМоскваФонд борьбы с коррупциейФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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