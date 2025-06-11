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NBC: в пяти демократических штатах разместят спецотряды с бронетехникой - РИА Новости, 11.06.2025
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19:09 11.06.2025 (обновлено: 23:44 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/vlasti-2022354441.html
NBC: в пяти демократических штатах разместят спецотряды с бронетехникой
NBC: в пяти демократических штатах разместят спецотряды с бронетехникой - РИА Новости, 11.06.2025
NBC: в пяти демократических штатах разместят спецотряды с бронетехникой
Иммиграционные власти США намерены перебросить тактические подразделения в пять регионов, которыми управляют представители Демпартии, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 11.06.2025
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в мире
сша
сиэтл
чикаго
nbc
протесты в калифорнии
лос-анджелес
калифорния
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Иммиграционные власти США намерены перебросить тактические подразделения в пять регионов, которыми управляют представители Демпартии, сообщил телеканал NBC. Подробности:Как полагают наблюдатели, задействование этих спецподразделений стало одной из причин начала массовых протестов в Лос-Анджелесе.Протесты в Калифорнии
сша
сиэтл
чикаго
лос-анджелес
калифорния
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Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики
Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики
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Огонь в центре Лос-Анджелеса во время массовых протестов
США: Центр Лос-Анджелеса горит на фоне протестов из-за рейдов ICE
2025-06-11T19:09
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PT0M43S
Дымовые шашки и горящие автомобили: протесты в Лос-Анджелесе
Дымовые шашки и горящие автомобили: протесты в Лос-Анджелесе.
2025-06-11T19:09
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Акция протеста в Нью-Йорке
Акция протеста в Нью-Йорке
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в мире, сша, сиэтл, чикаго, nbc, протесты в калифорнии, лос-анджелес, калифорния, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Сиэтл, Чикаго, NBC, Протесты в Калифорнии, Лос-Анджелес, Калифорния, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
NBC: в пяти демократических штатах разместят спецотряды с бронетехникой

NBC: США готовят переброску иммиграционных подразделений в 5 регионов

© AP Photo / Eric ThayerЧлен специальной группы реагирования Службы иммиграционного и таможенного контроля во время протестов в центре Лос-Анджелеса, США
Член специальной группы реагирования Службы иммиграционного и таможенного контроля во время протестов в центре Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Eric Thayer
Член специальной группы реагирования Службы иммиграционного и таможенного контроля во время протестов в центре Лос-Анджелеса, США
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Иммиграционные власти США намерены перебросить тактические подразделения в пять регионов, которыми управляют представители Демпартии, сообщил телеканал NBC.
Подробности:
  • всем группам в этих регионах уже приказали быть в полной боевой готовности;
  • сроки начала операций не уточняются.
Как полагают наблюдатели, задействование этих спецподразделений стало одной из причин начала массовых протестов в Лос-Анджелесе.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство во время протестов.
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 11
© Getty Images / Jim Vondruska

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

Акция протеста в Лос-Анджелесе, Калифорния

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 11
© Getty Images / Spencer Platt

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Акция протеста после серии иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Калифорния

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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9 из 11
© AP Photo / Ethan Swope

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

Акция протеста против иммиграционных рейдов администрации Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, Калифорния

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11
© Getty Images / Anadolu

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 11

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11
 
В миреСШАСиэтлЧикагоNBCПротесты в КалифорнииЛос-АнджелесКалифорнияНью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
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