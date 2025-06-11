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NBC: в пяти демократических штатах разместят спецотряды с бронетехникой

NBC: в пяти демократических штатах разместят спецотряды с бронетехникой - РИА Новости, 11.06.2025

NBC: в пяти демократических штатах разместят спецотряды с бронетехникой

Иммиграционные власти США намерены перебросить тактические подразделения в пять регионов, которыми управляют представители Демпартии, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:09:00+03:00

2025-06-11T19:09:00+03:00

2025-06-11T23:44:00+03:00

в мире

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протесты в калифорнии

лос-анджелес

калифорния

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Иммиграционные власти США намерены перебросить тактические подразделения в пять регионов, которыми управляют представители Демпартии, сообщил телеканал NBC. Подробности:Как полагают наблюдатели, задействование этих спецподразделений стало одной из причин начала массовых протестов в Лос-Анджелесе.Протесты в Калифорнии

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сиэтл

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калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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