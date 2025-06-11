https://ria.ru/20250611/vks-2022305831.html

Стал известен список объектов ВСУ, которые поразили российские войска

Стал известен список объектов ВСУ, которые поразили российские войска - РИА Новости, 11.06.2025

Стал известен список объектов ВСУ, которые поразили российские войска

Уже несколько дней подряд российские Вооруженные Силы наносят мощнейшие удары по инфраструктуре противника, аэродромам, объектам ВПК, логистическим центрам,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:57:00+03:00

2025-06-11T16:57:00+03:00

2025-06-11T16:57:00+03:00

киев

украина

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уже несколько дней подряд российские Вооруженные Силы наносят мощнейшие удары по инфраструктуре противника, аэродромам, объектам ВПК, логистическим центрам, штабам и местам дислокации военнослужащих ВСУ с использованием самого современного вооружения.Сильные взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской области. В Киеве из-за дыма от пожаров не видно солнце, прошла мощная атака на аэродром "Дубно", нанесено поражение множеству военных предприятий противника.Пылающий Киев, дым от пожаров затмил небо над столицей УкраиныСамой масштабной атаке за долгое время подвергся Киев, удары были настолько мощные, что заставили среагировать президента Зеленского, который ожидаемо в очередной раз призвал страны Запада усилить давление на Россию.В результате комбинированного удара в Киеве вспыхнули огромные пожары почти во всех районах города, для тушения которых пришлось привлекать авиацию."В Киеве местным пожарным не удается потушить мощные пожары, вспыхнувшие после атаки "Гераней". К тушению привлечены вертолеты", — написали в телеграмм-канале "Украина.ру".Там же сообщили об успешной атаке по заводу "Артем" в Киеве, на котором производили ракеты класса "воздух — воздух" и иное вооружение.Взрывы на складах ВСУ в Киеве и огненный смерч в БорисполеО перебоях в связи и оцеплениях СБУ в ряде районов рассказал автор канала Condottiero."Искандеры и "Герани" нанесли удар по складским терминалам ВСУ в центральной части Киева. Что-то очень едкое горит. Судя по количеству черного едкого дыма, воплей в сети и оцеплению СБУ с выключением связи в Голосеевском и Шевченковском районах — попали куда надо." - написали в телеграмм-канале.Также сообщается о сильном пожаре в городе Борисполь под Киевом, где, по данным "Украина.ру": "Полыхает топливная база — прилеты "гераней" были точны".База, вероятно, обслуживала аэропорт — крупный международный аэропорт, расположенный в Борисполе.Мощнейший удар по аэродрому "Дубно", повреждены самолетыВ Ровенской области в результате массированной атаки 14 ударных БПЛА нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома "Дубно", который активно используется командованием ВСУ как запасной аэродром для размещения и обслуживания истребителей западного производства, включая F-16. О чем сообщает телеграмм-канал "Донбасский партизан".Повреждение получили транспортный самолёт Ан-26 и истребитель Су-27 ВВС Украины, находившийся на техническом обслуживании вне укрытия."По имеющимся данным, часть инфраструктуры аэродрома выведена из эксплуатации, включая системы РТО, освещения и связь с командными пунктами. Операционная готовность аэродрома в текущий момент частично ограничена", — написали в телеграмм-канале.Горят военные объекты по всей УкраинеМощной атаке подверглись 10 июня и другие ключевые военные и инфраструктурные объекты на Украине, о чем сообщил в своем телеграм-канале подпольщик Сергей Лебедев.В Кривом Роге нанесен удар по металлургическому заводу, производящему бронекомпоненты. В Шостке атакованы химические предприятия. В Сумах были атакованы штабы ВСУ и пункты временной дислокации личного состава.Черкассы – целью стали тренировочные базы противника. В Кременчуге Полтавской области нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу."Целью была военная техника, которую разместили на уже неработающем предприятии", — уточняет подпольщик.О мощном ударе девяти БПЛА по предприятию в Харькове написал "Донбасский партизан". Атаковано было государственное предприятие "Объединение Коммунар" по улице Рудика."Предприятие производило комплектующие для навигационных систем БПЛА и мобильные станции разведки. Уничтожен один цех, зафиксировано частичное обрушение административного здания", — рассказали в телеграмм-канале.Также был нанесён комбинированный удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и девятью ударными БПЛА по территории Павлоградского механического завода. В результате возник пожар."Зафиксированы вторичные детонации. Объект понёс значительные технологические потери", — пишет "Донбасский партизан".

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киев, украина