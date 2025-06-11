Стал известен список объектов ВСУ, которые поразили российские войска
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уже несколько дней подряд российские Вооруженные Силы наносят мощнейшие удары по инфраструктуре противника, аэродромам, объектам ВПК, логистическим центрам, штабам и местам дислокации военнослужащих ВСУ с использованием самого современного вооружения.
Сильные взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской области. В Киеве из-за дыма от пожаров не видно солнце, прошла мощная атака на аэродром "Дубно", нанесено поражение множеству военных предприятий противника.
Пылающий Киев, дым от пожаров затмил небо над столицей Украины
Самой масштабной атаке за долгое время подвергся Киев, удары были настолько мощные, что заставили среагировать президента Зеленского, который ожидаемо в очередной раз призвал страны Запада усилить давление на Россию.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом
В результате комбинированного удара в Киеве вспыхнули огромные пожары почти во всех районах города, для тушения которых пришлось привлекать авиацию.
"В Киеве местным пожарным не удается потушить мощные пожары, вспыхнувшие после атаки "Гераней". К тушению привлечены вертолеты", — написали в телеграмм-канале "Украина.ру".
Там же сообщили об успешной атаке по заводу "Артем" в Киеве, на котором производили ракеты класса "воздух — воздух" и иное вооружение.
© Минобороны РоссииРасчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
© Минобороны России
Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
Взрывы на складах ВСУ в Киеве и огненный смерч в Борисполе
О перебоях в связи и оцеплениях СБУ в ряде районов рассказал автор канала Condottiero.
"Искандеры и "Герани" нанесли удар по складским терминалам ВСУ в центральной части Киева. Что-то очень едкое горит. Судя по количеству черного едкого дыма, воплей в сети и оцеплению СБУ с выключением связи в Голосеевском и Шевченковском районах — попали куда надо." - написали в телеграмм-канале.
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Также сообщается о сильном пожаре в городе Борисполь под Киевом, где, по данным "Украина.ру": "Полыхает топливная база — прилеты "гераней" были точны".
База, вероятно, обслуживала аэропорт — крупный международный аэропорт, расположенный в Борисполе.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь
Мощнейший удар по аэродрому "Дубно", повреждены самолеты
В Ровенской области в результате массированной атаки 14 ударных БПЛА нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома "Дубно", который активно используется командованием ВСУ как запасной аэродром для размещения и обслуживания истребителей западного производства, включая F-16. О чем сообщает телеграмм-канал "Донбасский партизан".
© Минобороны РоссииУдар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Повреждение получили транспортный самолёт Ан-26 и истребитель Су-27 ВВС Украины, находившийся на техническом обслуживании вне укрытия.
"По имеющимся данным, часть инфраструктуры аэродрома выведена из эксплуатации, включая системы РТО, освещения и связь с командными пунктами. Операционная готовность аэродрома в текущий момент частично ограничена", — написали в телеграмм-канале.
© РИА НовостиУдар "Искандером" по аэродрому Днепр
© РИА Новости
Удар "Искандером" по аэродрому Днепр
Горят военные объекты по всей Украине
Мощной атаке подверглись 10 июня и другие ключевые военные и инфраструктурные объекты на Украине, о чем сообщил в своем телеграм-канале подпольщик Сергей Лебедев.
В Кривом Роге нанесен удар по металлургическому заводу, производящему бронекомпоненты. В Шостке атакованы химические предприятия. В Сумах были атакованы штабы ВСУ и пункты временной дислокации личного состава.
© РИА НовостиРасчет БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Днепр", уничтоживший на правом берегу Днепра украинскую гаубицу Д-20
© РИА Новости
Расчет БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Днепр", уничтоживший на правом берегу Днепра украинскую гаубицу Д-20
Черкассы – целью стали тренировочные базы противника. В Кременчуге Полтавской области нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу.
"Целью была военная техника, которую разместили на уже неработающем предприятии", — уточняет подпольщик.
О мощном ударе девяти БПЛА по предприятию в Харькове написал "Донбасский партизан". Атаковано было государственное предприятие "Объединение Коммунар" по улице Рудика.
© Минобороны РоссииУничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
© Минобороны России
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
"Предприятие производило комплектующие для навигационных систем БПЛА и мобильные станции разведки. Уничтожен один цех, зафиксировано частичное обрушение административного здания", — рассказали в телеграмм-канале.
Также был нанесён комбинированный удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и девятью ударными БПЛА по территории Павлоградского механического завода. В результате возник пожар.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара
"Зафиксированы вторичные детонации. Объект понёс значительные технологические потери", — пишет "Донбасский партизан".