https://ria.ru/20250611/vkontakte-2022205091.html

VK Видео и Аэрофлот запускают развлекательную платформу на борту самолетов

VK Видео и Аэрофлот запускают развлекательную платформу на борту самолетов - РИА Новости, 11.06.2025

VK Видео и Аэрофлот запускают развлекательную платформу на борту самолетов

Видеосервис VK Видео стал доступен отдельной вкладкой в бортовых системах национального авиаперевозчика. Часть библиотеки оригинального контента VK Видео станет РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:10:00+03:00

2025-06-11T12:10:00+03:00

2025-06-11T15:05:00+03:00

соцсети

вконтакте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022203270_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_29ad62124400804e2b215a9f09bb411b.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Видеосервис VK Видео стал доступен отдельной вкладкой в бортовых системах национального авиаперевозчика. Часть библиотеки оригинального контента VK Видео станет доступна пассажирам на борту самолетов Аэрофлота. Это первая в России интеграция отечественного видеосервиса в мультимедийную систему развлечений (IFE) авиаперевозчика. Пассажиры Аэрофлота смогут насладиться популярными развлекательными проектами прямо во время полета.Сервис появится отдельной, легко узнаваемой вкладкой в обновленной мультимедийной системе развлечений Аэрофлота. Пассажирам будут доступны 7 популярных проектов собственного производства VK Видео: "Дикая Кухня", "ЛПШКИ", "Меломан", "Одна безумная история", "Путь в Заполярье", "Че делаем? Куда идем?", "Места" (Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Карелия, Хабаровский край, Чукотский автономный округ).Контент VK Видео можно будет смотреть как через встроенные в кресла мониторы мультимедийной развлекательной системы, так и на личных устройствах пассажиров (смартфонах, планшетах, ноутбуках) посредством беспроводного доступа к бортовой системе развлечений через WiFi."Партнерство с Аэрофлотом — это стратегически важный шаг для VK Видео, открывающий доступ к многомиллионной аудитории пассажиров в уникальной, высокофокусной среде. Интеграция в бортовую систему развлечений крупнейшего российского авиаперевозчика не только подтверждает ценность нашего эксклюзивного контента VK Видео Original, но и создает мощный новый канал дистрибуции и повышения узнаваемости бренда VK Видео. Это партнерство напрямую способствует расширению охвата нашей платформы, усилению лояльности аудитории и укреплению позиций VK Видео как лидера в российском медиапространстве. Мы рады, что пассажиры национального авиаперевозчика смогут открыть для себя или пересмотреть наши популярные проекты VK Видео Original, включая цикл "Места" о невероятных уголках России. Эта коллаборация делает развлекательную программу Аэрофлота еще более разнообразной и ориентированной на предпочтения российской аудитории, превращая каждый перелет в увлекательное путешествие не только в пункт назначения, но и в мир качественного российского видео", — комментирует директор по маркетингу VK Видео Вера Лапина.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

соцсети, вконтакте