VK Видео и Аэрофлот запускают развлекательную платформу на борту самолетов
© Getty Images / andresrДевушка в самолете
© Getty Images / andresr
Девушка в самолете. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Видеосервис VK Видео стал доступен отдельной вкладкой в бортовых системах национального авиаперевозчика. Часть библиотеки оригинального контента VK Видео станет доступна пассажирам на борту самолетов Аэрофлота. Это первая в России интеграция отечественного видеосервиса в мультимедийную систему развлечений (IFE) авиаперевозчика. Пассажиры Аэрофлота смогут насладиться популярными развлекательными проектами прямо во время полета.
Сервис появится отдельной, легко узнаваемой вкладкой в обновленной мультимедийной системе развлечений Аэрофлота. Пассажирам будут доступны 7 популярных проектов собственного производства VK Видео: "Дикая Кухня", "ЛПШКИ", "Меломан", "Одна безумная история", "Путь в Заполярье", "Че делаем? Куда идем?", "Места" (Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Карелия, Хабаровский край, Чукотский автономный округ).
Контент VK Видео можно будет смотреть как через встроенные в кресла мониторы мультимедийной развлекательной системы, так и на личных устройствах пассажиров (смартфонах, планшетах, ноутбуках) посредством беспроводного доступа к бортовой системе развлечений через WiFi.
"Партнерство с Аэрофлотом — это стратегически важный шаг для VK Видео, открывающий доступ к многомиллионной аудитории пассажиров в уникальной, высокофокусной среде. Интеграция в бортовую систему развлечений крупнейшего российского авиаперевозчика не только подтверждает ценность нашего эксклюзивного контента VK Видео Original, но и создает мощный новый канал дистрибуции и повышения узнаваемости бренда VK Видео. Это партнерство напрямую способствует расширению охвата нашей платформы, усилению лояльности аудитории и укреплению позиций VK Видео как лидера в российском медиапространстве. Мы рады, что пассажиры национального авиаперевозчика смогут открыть для себя или пересмотреть наши популярные проекты VK Видео Original, включая цикл "Места" о невероятных уголках России. Эта коллаборация делает развлекательную программу Аэрофлота еще более разнообразной и ориентированной на предпочтения российской аудитории, превращая каждый перелет в увлекательное путешествие не только в пункт назначения, но и в мир качественного российского видео", — комментирует директор по маркетингу VK Видео Вера Лапина.
"Партнерство с Аэрофлотом — это стратегически важный шаг для VK Видео, открывающий доступ к многомиллионной аудитории пассажиров в уникальной, высокофокусной среде. Интеграция в бортовую систему развлечений крупнейшего российского авиаперевозчика не только подтверждает ценность нашего эксклюзивного контента VK Видео Original, но и создает мощный новый канал дистрибуции и повышения узнаваемости бренда VK Видео. Это партнерство напрямую способствует расширению охвата нашей платформы, усилению лояльности аудитории и укреплению позиций VK Видео как лидера в российском медиапространстве. Мы рады, что пассажиры национального авиаперевозчика смогут открыть для себя или пересмотреть наши популярные проекты VK Видео Original, включая цикл "Места" о невероятных уголках России. Эта коллаборация делает развлекательную программу Аэрофлота еще более разнообразной и ориентированной на предпочтения российской аудитории, превращая каждый перелет в увлекательное путешествие не только в пункт назначения, но и в мир качественного российского видео", — комментирует директор по маркетингу VK Видео Вера Лапина.