Рейтинг@Mail.ru
VK Видео и Аэрофлот запускают развлекательную платформу на борту самолетов - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 11.06.2025 (обновлено: 15:05 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/vkontakte-2022205091.html
VK Видео и Аэрофлот запускают развлекательную платформу на борту самолетов
VK Видео и Аэрофлот запускают развлекательную платформу на борту самолетов - РИА Новости, 11.06.2025
VK Видео и Аэрофлот запускают развлекательную платформу на борту самолетов
Видеосервис VK Видео стал доступен отдельной вкладкой в бортовых системах национального авиаперевозчика. Часть библиотеки оригинального контента VK Видео станет РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:10:00+03:00
2025-06-11T15:05:00+03:00
соцсети
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022203270_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_29ad62124400804e2b215a9f09bb411b.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Видеосервис VK Видео стал доступен отдельной вкладкой в бортовых системах национального авиаперевозчика. Часть библиотеки оригинального контента VK Видео станет доступна пассажирам на борту самолетов Аэрофлота. Это первая в России интеграция отечественного видеосервиса в мультимедийную систему развлечений (IFE) авиаперевозчика. Пассажиры Аэрофлота смогут насладиться популярными развлекательными проектами прямо во время полета.Сервис появится отдельной, легко узнаваемой вкладкой в обновленной мультимедийной системе развлечений Аэрофлота. Пассажирам будут доступны 7 популярных проектов собственного производства VK Видео: "Дикая Кухня", "ЛПШКИ", "Меломан", "Одна безумная история", "Путь в Заполярье", "Че делаем? Куда идем?", "Места" (Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Карелия, Хабаровский край, Чукотский автономный округ).Контент VK Видео можно будет смотреть как через встроенные в кресла мониторы мультимедийной развлекательной системы, так и на личных устройствах пассажиров (смартфонах, планшетах, ноутбуках) посредством беспроводного доступа к бортовой системе развлечений через WiFi."Партнерство с Аэрофлотом — это стратегически важный шаг для VK Видео, открывающий доступ к многомиллионной аудитории пассажиров в уникальной, высокофокусной среде. Интеграция в бортовую систему развлечений крупнейшего российского авиаперевозчика не только подтверждает ценность нашего эксклюзивного контента VK Видео Original, но и создает мощный новый канал дистрибуции и повышения узнаваемости бренда VK Видео. Это партнерство напрямую способствует расширению охвата нашей платформы, усилению лояльности аудитории и укреплению позиций VK Видео как лидера в российском медиапространстве. Мы рады, что пассажиры национального авиаперевозчика смогут открыть для себя или пересмотреть наши популярные проекты VK Видео Original, включая цикл "Места" о невероятных уголках России. Эта коллаборация делает развлекательную программу Аэрофлота еще более разнообразной и ориентированной на предпочтения российской аудитории, превращая каждый перелет в увлекательное путешествие не только в пункт назначения, но и в мир качественного российского видео", — комментирует директор по маркетингу VK Видео Вера Лапина.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022203270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c771674b1b3ed4c64d1860c21a0f4e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
соцсети, вконтакте
Соцсети, ВКонтакте

VK Видео и Аэрофлот запускают развлекательную платформу на борту самолетов

© Getty Images / andresrДевушка в самолете
Девушка в самолете - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / andresr
Девушка в самолете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Видеосервис VK Видео стал доступен отдельной вкладкой в бортовых системах национального авиаперевозчика. Часть библиотеки оригинального контента VK Видео станет доступна пассажирам на борту самолетов Аэрофлота. Это первая в России интеграция отечественного видеосервиса в мультимедийную систему развлечений (IFE) авиаперевозчика. Пассажиры Аэрофлота смогут насладиться популярными развлекательными проектами прямо во время полета.
Сервис появится отдельной, легко узнаваемой вкладкой в обновленной мультимедийной системе развлечений Аэрофлота. Пассажирам будут доступны 7 популярных проектов собственного производства VK Видео: "Дикая Кухня", "ЛПШКИ", "Меломан", "Одна безумная история", "Путь в Заполярье", "Че делаем? Куда идем?", "Места" (Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Карелия, Хабаровский край, Чукотский автономный округ).
Контент VK Видео можно будет смотреть как через встроенные в кресла мониторы мультимедийной развлекательной системы, так и на личных устройствах пассажиров (смартфонах, планшетах, ноутбуках) посредством беспроводного доступа к бортовой системе развлечений через WiFi.

"Партнерство с Аэрофлотом — это стратегически важный шаг для VK Видео, открывающий доступ к многомиллионной аудитории пассажиров в уникальной, высокофокусной среде. Интеграция в бортовую систему развлечений крупнейшего российского авиаперевозчика не только подтверждает ценность нашего эксклюзивного контента VK Видео Original, но и создает мощный новый канал дистрибуции и повышения узнаваемости бренда VK Видео. Это партнерство напрямую способствует расширению охвата нашей платформы, усилению лояльности аудитории и укреплению позиций VK Видео как лидера в российском медиапространстве. Мы рады, что пассажиры национального авиаперевозчика смогут открыть для себя или пересмотреть наши популярные проекты VK Видео Original, включая цикл "Места" о невероятных уголках России. Эта коллаборация делает развлекательную программу Аэрофлота еще более разнообразной и ориентированной на предпочтения российской аудитории, превращая каждый перелет в увлекательное путешествие не только в пункт назначения, но и в мир качественного российского видео", — комментирует директор по маркетингу VK Видео Вера Лапина.
 
СоцсетиВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала