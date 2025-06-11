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ФСБ показала видео задержания украинского агента в Новгородской области

ФСБ показала видео задержания украинского агента в Новгородской области - РИА Новости, 11.06.2025

ФСБ показала видео задержания украинского агента в Новгородской области

ФСБ РФ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, готовившего подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:08:00+03:00

2025-06-11T12:08:00+03:00

2025-06-11T12:09:00+03:00

происшествия

новгородская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

киев

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, готовившего подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Новгородской области агента украинских спецслужб, который готовил теракт и изъял из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля ветерана СВО. На видеоролике агент лежит на дороге лицом вниз и выполняет команды оперативников, такие, как "голову вниз", "ноги под себя", "встаём", "пошел!". Оперативники сообщают ему, что происходит досмотр. Кроме того, демонстрируется арсенал задержанного – канистры с различными жидкостями, взрывчатое вещество и устройство с проводами, а также фотоаппарат. Помимо этого, показаны документы, деньги, карты и телефоны задержанного.

https://ria.ru/20250603/fsb-2020686418.html

новгородская область

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Задержание агента Киева, планировавшего подорвать автомобиль ветерана СВО ФСБ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, который намеревался подорвать автомобиль ветерана СВО. 2025-06-11T12:08 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, киев