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ФСБ показала видео задержания украинского агента в Новгородской области
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Новгородской области - РИА Новости, 11.06.2025
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Новгородской области
ФСБ РФ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, готовившего подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:08:00+03:00
2025-06-11T12:08:00+03:00
2025-06-11T12:09:00+03:00
происшествия
новгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, готовившего подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Новгородской области агента украинских спецслужб, который готовил теракт и изъял из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля ветерана СВО. На видеоролике агент лежит на дороге лицом вниз и выполняет команды оперативников, такие, как "голову вниз", "ноги под себя", "встаём", "пошел!". Оперативники сообщают ему, что происходит досмотр. Кроме того, демонстрируется арсенал задержанного – канистры с различными жидкостями, взрывчатое вещество и устройство с проводами, а также фотоаппарат. Помимо этого, показаны документы, деньги, карты и телефоны задержанного.
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Задержание агента Киева, планировавшего подорвать автомобиль ветерана СВО
ФСБ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, который намеревался подорвать автомобиль ветерана СВО.
2025-06-11T12:08
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происшествия, новгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, киев
Происшествия, Новгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Киев
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Новгородской области
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего подрыв авто ветерана СВО