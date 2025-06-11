https://ria.ru/20250611/uzbekistan-2022249128.html

Узбекистан усилит меры по легализации сограждан в России

Узбекистан усилит меры по легализации сограждан в России - РИА Новости, 11.06.2025

Узбекистан усилит меры по легализации сограждан в России

Агентство миграции при правительстве Узбекистане усилит меры по легализации сограждан, находящихся на заработках в России, после продления срока действия указа... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:41:00+03:00

2025-06-11T14:41:00+03:00

2025-06-11T14:41:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 11 июн – РИА Новости. Агентство миграции при правительстве Узбекистане усилит меры по легализации сограждан, находящихся на заработках в России, после продления срока действия указа президента РФ в данной сфере, заявил начальник управления агентства Элёр Тоштемиров. Президент России Владимир Путин 30 декабря 2024 года подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно. В мае указ был продлен до 10 сентября. "Мы, исходя из этого, будем активизировать работу в Узбекистане, а также через наши представительства в Российской Федерации", - сказа Тоштемиров на пресс-конференции в международном пресс-центре Sputnik Uzbekistan Представитель агентства сообщил, что в рамках данного указа в Узбекистане проводятся широкомасштабные профилактические, разъяснительные работы, направленные на легализацию сограждан, находящихся в РФ. "У нас есть список нелегальных граждан, кто уже находится в реестре контролируемых лиц Российской Федерации. Мы с ними проводим адресные профилактические работы", - уточнил Тоштемиров. Он сообщил, что в Ташкенте и Москве открыты специальные телефоны горячей линии, а также создан Telegram-бот для связи с соотечественниками, которые по различным причинам не могут легализовать свой статус в РФ. "Уже есть определённые результаты", - добавил представитель агентства, оценивая проделанную работу. Ранее в пресс-службе агентства сообщали РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек - 76,5% от общего оргнабора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html

https://ria.ru/20250414/gd-2011092777.html

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россия, узбекистан, ташкент, владимир путин, в мире