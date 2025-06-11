https://ria.ru/20250611/uvkpch-2022194866.html

В ООН призвали к защите свободы прессы после беспорядков в Лос-Анджелесе

В ООН призвали к защите свободы прессы после беспорядков в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 11.06.2025

В ООН призвали к защите свободы прессы после беспорядков в Лос-Анджелесе

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) следит за развитием событий в Лос-Анджелесе, призывает к защите свободы прессы и расследованию... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:26:00+03:00

2025-06-11T11:26:00+03:00

2025-06-11T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) следит за развитием событий в Лос-Анджелесе, призывает к защите свободы прессы и расследованию всех случаев насилия со стороны американских правоохранителей в отношении журналистов, заявил РИА Новости официальный представитель организации Сейф Маганго, комментируя инцидент с австралийским репортером. В понедельник австралийский телеканал 9News сообщил, его репортер Лорен Томаси, освещавшая уличные протесты в Лос-Анджелесе, получила травму от попадания в ногу ниже колена резиновой пули, выпущенной одним из американских полицейских. "Мы следим за развитием событий в Лос-Анджелесе… Право на мирный протест, как и свобода прессы, должны быть защищены. Любое нарушение прав человека в отношении журналистов или мирных протестующих должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности", - сказал Маганго. Он добавил, что УВКПЧ осведомлено о сообщениях о травме австралийского репортера. "У нас нет никаких подробностей, чтобы прокомментировать конкретный инцидент", - сказал он. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250611/tramp-2022160766.html

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Массовые протесты в Лос-Анджелесе Массовые протесты в Лос-Анджелесе 2025-06-11T11:26 true PT3M55S

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в мире, лос-анджелес, оон, протесты в калифорнии