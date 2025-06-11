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В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 11.06.2025
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:09:00+03:00
2025-06-11T22:09:00+03:00
2025-06-11T22:09:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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липецкая область, россия, происшествия
Липецкая область, Россия, Происшествия
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
На всей территории Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности