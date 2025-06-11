https://ria.ru/20250611/ukraina-2022372263.html

Вучич обсудил с Зеленским геополитическую ситуацию

Вучич обсудил с Зеленским геополитическую ситуацию - РИА Новости, 11.06.2025

Вучич обсудил с Зеленским геополитическую ситуацию

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с Владимиром Зеленским в Одессе геополитическую ситуацию, экономику и сотрудничество. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:43:00+03:00

2025-06-11T20:43:00+03:00

2025-06-11T20:43:00+03:00

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александр вучич

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кайя каллас

евросоюз

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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с Владимиром Зеленским в Одессе геополитическую ситуацию, экономику и сотрудничество. Вучич в среду принял участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе, где, как он сообщил, призвал к интенсификации диалога и скорому достижению мира. На полях мероприятия он встретился с Зеленским. "Значимый и открытый разговор с... Зеленским о ключевых вопросах современных геополитических вызовов, с которыми сталкивается Европа и весь мир... Мы говорили и на экономические темы, как и о совместных целях в достижении как можно более сильного совместного сотрудничества в различных сферах", - написал Вучич в Instagram* Президент Сербии 22 мая по телефону обсудил с Зеленским сотрудничество официального Белграда и Киева и европейский путь Сербии и Украины, а также сотрудничестве в формате Украина – Юго-Восточная Европа, о чем сам Вучич сообщил в соцсетях. Телефонный разговор Вучича и Зеленского совпал по времени с визитом в Белград верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас. Ранее сербский лидер сообщил, что Каллас высказала недовольство его поездкой 9 мая в Москву, а Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране 16 мая не спрашивал об этом и отнесся с "пониманием к позиции Сербии". Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович сообщил 16 мая, что сербская гумпомощь Украине за последние 3,5 года превзошла объем отправленной Киеву помощи всех остальных стран Западных Балкан вместе взятых. Тогда было передано оборудование для восстановления энергосетей, стоимость которого не раскрывалась. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что власти страны к тому моменту отправили Украине гуманитарную помощь на сумму 52 миллиона евро. В октябре 2024 года официальный Белград сообщил об отправке электрогенераторов на 8,4 миллиона евро и открытии в Киеве сербского посольства, переведенного в Белград в начале марта 2022 года. В августе 2024 года сербский лидер заявил, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Киеву, чем все страны Балкан, упомянув партию в 5 тысяч ноутбуков и iPad.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250529/vuchich-2019869081.html

https://ria.ru/20250529/vuchich-2019871668.html

сербия

украина

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в мире, сербия, украина, белград (город), александр вучич, владимир зеленский, кайя каллас, евросоюз