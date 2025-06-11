https://ria.ru/20250611/ukraina-2022346530.html

Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ

Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ - РИА Новости, 11.06.2025

Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ

Сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области на Украине настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:39:00+03:00

2025-06-11T18:39:00+03:00

2025-06-11T19:03:00+03:00

тернопольская область

ситуация вокруг упц

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в мире

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области на Украине настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия, сообщает в среду украинский Союз православных журналистов (СПЖ)."В Кременце Тернопольской области сотрудники ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) 11 июня 2025 года насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия. Задержание произошло сразу после окончания судебного заседания, на котором рассматривается дело против монастыря. Архимандрита увезли в военкомат Тернополя. Верующие просят молитв за священнослужителя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.Уточняется, что отец Пафнутий является игуменом Свято-Духовского скита более 28 лет.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250604/kiev-2020812323.html

https://ria.ru/20250603/moskva-2020721198.html

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тернопольская область, ситуация вокруг упц, украина, украинская православная церковь, в мире, православная церковь украины (пцу)