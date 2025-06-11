Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ
Сотрудники тернопольского ТЦК задержали настоятеля монастыря УПЦ Пафнутия
Свято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области на Украине настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия, сообщает в среду украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
"В Кременце Тернопольской области сотрудники ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) 11 июня 2025 года насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия. Задержание произошло сразу после окончания судебного заседания, на котором рассматривается дело против монастыря. Архимандрита увезли в военкомат Тернополя. Верующие просят молитв за священнослужителя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Уточняется, что отец Пафнутий является игуменом Свято-Духовского скита более 28 лет.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.