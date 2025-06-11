Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:39 11.06.2025 (обновлено: 19:03 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022346530.html
Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ
Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ - РИА Новости, 11.06.2025
Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ
Сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области на Украине настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:39:00+03:00
2025-06-11T19:03:00+03:00
тернопольская область
ситуация вокруг упц
религия
украина
украинская православная церковь
в мире
православная церковь украины (пцу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114410/42/1144104263_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_812c1901b643835f9bf89c377cbb7d9c.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области на Украине настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия, сообщает в среду украинский Союз православных журналистов (СПЖ)."В Кременце Тернопольской области сотрудники ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) 11 июня 2025 года насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия. Задержание произошло сразу после окончания судебного заседания, на котором рассматривается дело против монастыря. Архимандрита увезли в военкомат Тернополя. Верующие просят молитв за священнослужителя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.Уточняется, что отец Пафнутий является игуменом Свято-Духовского скита более 28 лет.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250604/kiev-2020812323.html
https://ria.ru/20250603/moskva-2020721198.html
тернопольская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114410/42/1144104263_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69de42cd2faefa616dabb5da49b933d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тернопольская область, ситуация вокруг упц, украина, украинская православная церковь, в мире, православная церковь украины (пцу)
Тернопольская область, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Украина, Украинская православная церковь, В мире, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ

Сотрудники тернопольского ТЦК задержали настоятеля монастыря УПЦ Пафнутия

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкСвято-Успенская Почаевская лавра
Свято-Успенская Почаевская лавра - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Свято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области на Украине настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия, сообщает в среду украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
"В Кременце Тернопольской области сотрудники ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) 11 июня 2025 года насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия. Задержание произошло сразу после окончания судебного заседания, на котором рассматривается дело против монастыря. Архимандрита увезли в военкомат Тернополя. Верующие просят молитв за священнослужителя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Киев не сможет уничтожить каноническое православие, заявила Захарова
4 июня, 10:58
Уточняется, что отец Пафнутий является игуменом Свято-Духовского скита более 28 лет.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Бывший настоятель Десятинной церкви УПЦ будет служить в Москве
3 июня, 17:57
 
РелигияТернопольская областьСитуация вокруг УПЦУкраинаУкраинская православная церковьВ миреПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала