https://ria.ru/20250611/ukraina-2022334342.html
В зоне СВО погиб нидерландский наемник
В зоне СВО погиб нидерландский наемник - РИА Новости, 11.06.2025
В зоне СВО погиб нидерландский наемник
Нидерландская газета Algemeen Dagblad сообщила о смерти на Украине 28-летнего гражданина Нидерландов, в МИД королевства подтвердили факт смерти, не уточнив... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:05:00+03:00
2025-06-11T18:05:00+03:00
2025-06-11T18:06:00+03:00
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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерландская газета Algemeen Dagblad сообщила о смерти на Украине 28-летнего гражданина Нидерландов, в МИД королевства подтвердили факт смерти, не уточнив обстоятельств. Согласно информации неназванного пророссийского военного блогера, на которого ссылается газета, голландец отправился на Украину в начале спецоперации с целью военной подготовки украинцев. МИД Нидерландов не смог подтвердить эту информацию. "Мы можем подтвердить, что речь идет о 28-летнем голландце из провинции Утрехт", - сообщили газете в министерстве. По словам родственника погибшего, мужчина скончался в начале июня, однако при каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. МИД Нидерландов также не смог предоставить информацию на этот счет.
https://ria.ru/20250611/naemnitsa-2022226610.html
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в мире, нидерланды, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Вооруженные силы Украины
В зоне СВО погиб нидерландский наемник
Algemeen Dagblad: в зоне СВО на Украине погиб гражданин Нидерландов