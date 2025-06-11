https://ria.ru/20250611/ukraina-2022334342.html

В зоне СВО погиб нидерландский наемник

В зоне СВО погиб нидерландский наемник - РИА Новости, 11.06.2025

В зоне СВО погиб нидерландский наемник

Нидерландская газета Algemeen Dagblad сообщила о смерти на Украине 28-летнего гражданина Нидерландов, в МИД королевства подтвердили факт смерти, не уточнив... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:05:00+03:00

2025-06-11T18:05:00+03:00

2025-06-11T18:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерландская газета Algemeen Dagblad сообщила о смерти на Украине 28-летнего гражданина Нидерландов, в МИД королевства подтвердили факт смерти, не уточнив обстоятельств. Согласно информации неназванного пророссийского военного блогера, на которого ссылается газета, голландец отправился на Украину в начале спецоперации с целью военной подготовки украинцев. МИД Нидерландов не смог подтвердить эту информацию. "Мы можем подтвердить, что речь идет о 28-летнем голландце из провинции Утрехт", - сообщили газете в министерстве. По словам родственника погибшего, мужчина скончался в начале июня, однако при каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. МИД Нидерландов также не смог предоставить информацию на этот счет.

https://ria.ru/20250611/naemnitsa-2022226610.html

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, украина, вооруженные силы украины