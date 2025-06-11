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В зоне СВО погиб нидерландский наемник - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 11.06.2025 (обновлено: 18:06 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022334342.html
В зоне СВО погиб нидерландский наемник
В зоне СВО погиб нидерландский наемник - РИА Новости, 11.06.2025
В зоне СВО погиб нидерландский наемник
Нидерландская газета Algemeen Dagblad сообщила о смерти на Украине 28-летнего гражданина Нидерландов, в МИД королевства подтвердили факт смерти, не уточнив... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:05:00+03:00
2025-06-11T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
вооруженные силы украины
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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерландская газета Algemeen Dagblad сообщила о смерти на Украине 28-летнего гражданина Нидерландов, в МИД королевства подтвердили факт смерти, не уточнив обстоятельств. Согласно информации неназванного пророссийского военного блогера, на которого ссылается газета, голландец отправился на Украину в начале спецоперации с целью военной подготовки украинцев. МИД Нидерландов не смог подтвердить эту информацию. "Мы можем подтвердить, что речь идет о 28-летнем голландце из провинции Утрехт", - сообщили газете в министерстве. По словам родственника погибшего, мужчина скончался в начале июня, однако при каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. МИД Нидерландов также не смог предоставить информацию на этот счет.
https://ria.ru/20250611/naemnitsa-2022226610.html
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в мире, нидерланды, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Вооруженные силы Украины
В зоне СВО погиб нидерландский наемник

Algemeen Dagblad: в зоне СВО на Украине погиб гражданин Нидерландов

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерландская газета Algemeen Dagblad сообщила о смерти на Украине 28-летнего гражданина Нидерландов, в МИД королевства подтвердили факт смерти, не уточнив обстоятельств.
Согласно информации неназванного пророссийского военного блогера, на которого ссылается газета, голландец отправился на Украину в начале спецоперации с целью военной подготовки украинцев. МИД Нидерландов не смог подтвердить эту информацию.
"Мы можем подтвердить, что речь идет о 28-летнем голландце из провинции Утрехт", - сообщили газете в министерстве.
По словам родственника погибшего, мужчина скончался в начале июня, однако при каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. МИД Нидерландов также не смог предоставить информацию на этот счет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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