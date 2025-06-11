https://ria.ru/20250611/ukraina-2022279016.html

Украина получит от Британии 2,3 миллиарда долларов на закупку оружия

Украина получит от Британии 2,3 миллиарда долларов на закупку оружия - РИА Новости, 11.06.2025

Украина получит от Британии 2,3 миллиарда долларов на закупку оружия

Украина рассчитывает получить от Великобритании 1,7 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов) для дополнительной закупки оружия, сообщил украинский... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:58:00+03:00

2025-06-11T15:58:00+03:00

2025-06-11T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Великобритании 1,7 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов) для дополнительной закупки оружия, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Украина привлечет почти 1,7 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов – ред.) от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что в июне Великобритания объявила о рекордной помощи в поставках дронов. Речь идет о 350 миллионах фунтов (472,5 миллиона долларов), что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников в этом году. Опубликованный ранее в Великобритании стратегический оборонный обзор правительства свидетельствует, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250529/mvf-2019822858.html

https://ria.ru/20250604/ukraina-2020787299.html

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украина, великобритания, россия, денис шмыгаль, сергей лавров, нато, в мире