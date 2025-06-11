Украина получит от Британии 2,3 миллиарда долларов на закупку оружия
Шмыгаль: Украина получит от Британии 2,3 млрд долл на новую закупку оружия
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Великобритании 1,7 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов) для дополнительной закупки оружия, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина привлечет почти 1,7 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов – ред.) от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что в июне Великобритания объявила о рекордной помощи в поставках дронов. Речь идет о 350 миллионах фунтов (472,5 миллиона долларов), что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников в этом году.
Опубликованный ранее в Великобритании стратегический оборонный обзор правительства свидетельствует, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.