https://ria.ru/20250611/ukraina-2022278655.html

Украина разрешила Польше эксгумировать останки солдат, погибших в 1939 году

Украина разрешила Польше эксгумировать останки солдат, погибших в 1939 году - РИА Новости, 11.06.2025

Украина разрешила Польше эксгумировать останки солдат, погибших в 1939 году

Украина разрешила Польше провести во Львове эксгумацию останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году, сообщило украинское министерство культуры. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:56:00+03:00

2025-06-11T15:56:00+03:00

2025-06-11T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украина разрешила Польше провести во Львове эксгумацию останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году, сообщило украинское министерство культуры. "Информируем о передаче разрешения польской стороне на проведение эксгумации погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоища (ныне - в пределах Львова)", - говорится в публикации на сайте украинского министерства культуры. Как добавили в министерстве, Польша, со своей стороны, предоставила разрешение на проведение Украиной поисковых и эксгумационных работ в польском селе Юречкова. В июне 2025 года избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250605/polsha-2021112517.html

https://ria.ru/20250423/pamyatnik-2013006775.html

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в мире, украина, польша, львов, кароль навроцкий, владимир зеленский