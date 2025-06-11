https://ria.ru/20250611/ukraina-2022271527.html

Шапша рассказал об угрозах учителям в ЛНР от коллег, сбежавших на Украину

Шапша рассказал об угрозах учителям в ЛНР от коллег, сбежавших на Украину - РИА Новости, 11.06.2025

Шапша рассказал об угрозах учителям в ЛНР от коллег, сбежавших на Украину

Сбежавшие на Западную Украину из школы в поселке Золотое в ЛНР педагоги, поставленные националистическими вооруженными формированиями учить детей истории, слали РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:33:00+03:00

2025-06-11T15:33:00+03:00

2025-06-11T15:36:00+03:00

луганская народная республика

калужская область

россия

владислав шапша

российское военно-историческое общество (рвио)

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КАЛУГА, 11 июн – РИА Новости. Сбежавшие на Западную Украину из школы в поселке Золотое в ЛНР педагоги, поставленные националистическими вооруженными формированиями учить детей истории, слали своим бывшим коллегам сообщения с обещанием "вернуться и прибить их красные паспорта к их лбам гвоздями", рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России" стартовал в Калуге. В рамках мероприятия открылась межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории", которая объединит авторские коллективы из 43 субъектов трёх федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ПФО) России. "Мы видим, как пытаются переписать историю стран и народов. Даже тех, кто веками жили бок о бок… И, конечно, особенно больно наблюдать, как такая борьба идет сегодня в соседнем государстве. Когда людям навязывают ложную трактовку фактов и событий, заставляют забыть общую историю. Принуждают любить предателей и палачей", - сказал губернатор на открытии конференции. Он рассказал историю школы в селе Золотое в ЛНР. По его словам, Золотое длительное время находилось под контролем националистических вооруженных формирований, а в школе была огневая точка националистического батальона. Когда националисты отступали, они обстреляли школу. Калужская область восстановила ее, рассказал Шапша. "Часть коллег (учителей, оставшихся в школе – ред.) уехали на Западную Украину и оттуда им писали такие сообщения… "Ну, что? Получили свои красные паспорта? Мы вернемся и гвоздями прибьем их вам ко лбам"… Какие мозги должны быть промытые и загипнотизированные, чтобы человек так написал другому человеку?" - сказал Шапша. Он подчеркнул, что со временем оппоненты увидели, как меняется жизнь на новых территориях, и некоторые "уже попросились обратно, а некоторые просто замолчали". "Первое, что сделали неприятели, когда пришли туда (в Золотое – ред.), это поставили своего директора школы и учителей своих. И огромное время выделили в учебном процессе под обучение истории – новой истории, которая была переписана. И слова вроде бы те, да смысл другой в них", - отметил губернатор. Он подчеркнул важнейшее значение истории для формирования мировоззрения людей, отметив, что "история связывает поколения, связывает прошлое и будущее". "Сегодня очень важно давать непредвзятую, объективную оценку исторической правде. И в детях воспитывать критическое отношение, умение анализировать все, что происходит вокруг", - подчеркнул Шапша.

https://ria.ru/20250611/uchebniki-2022245846.html

https://ria.ru/20250605/istoriya-2021076545.html

https://ria.ru/20250527/ozerov-2019254169.html

луганская народная республика

калужская область

россия

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, калужская область, россия, владислав шапша, российское военно-историческое общество (рвио)