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ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022252815.html
ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова
ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 11.06.2025
ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова
Итоги заседания формата "Рамштайн" показывают, что ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, их не интересуют жизни собственного населения, заявила РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:53:00+03:00
2025-06-11T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Итоги заседания формата "Рамштайн" показывают, что ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, их не интересуют жизни собственного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Их (ЕС и НАТО - ред.) не интересуют жизни собственного населения, развитие экономики, решения проблем, которые стоят на повестке, как европейского континента, так и всего мира. Их интересует эскалация конфликта и продолжение использования киевского режима и Украины в своих целях, а вот каковы эти цели, хороший вопрос, который нужно адресовать им", - заявила она в ходе брифинга, говоря об итогах заседания "Рамштайн", которое прошло 4 июня в Брюсселе. Она отметила, что в рамках заседания озвучивались идеи об инвестиционной активности в оборону "Рамштайн" со стороны ЕС, которые предусматривают 150 миллиардную программу перевооружения. Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Ранее в июне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в этом году оборонная поддержка Украины по "датской модели", при которой правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, вырастет до 1,3 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250608/umerov-2021346748.html
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в мире, украина, россия, брюссель, мария захарова, рустем умеров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Брюссель, Мария Захарова, Рустем Умеров, Евросоюз, НАТО
ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова

Захарова: ЕС и НАТО не важны жизни их населения, им нужна эскалация конфликта

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Итоги заседания формата "Рамштайн" показывают, что ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, их не интересуют жизни собственного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Их (ЕС и НАТО - ред.) не интересуют жизни собственного населения, развитие экономики, решения проблем, которые стоят на повестке, как европейского континента, так и всего мира. Их интересует эскалация конфликта и продолжение использования киевского режима и Украины в своих целях, а вот каковы эти цели, хороший вопрос, который нужно адресовать им", - заявила она в ходе брифинга, говоря об итогах заседания "Рамштайн", которое прошло 4 июня в Брюсселе.
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Она отметила, что в рамках заседания озвучивались идеи об инвестиционной активности в оборону "Рамштайн" со стороны ЕС, которые предусматривают 150 миллиардную программу перевооружения.
Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца.
Ранее в июне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в этом году оборонная поддержка Украины по "датской модели", при которой правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, вырастет до 1,3 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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