ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова
Захарова: ЕС и НАТО не важны жизни их населения, им нужна эскалация конфликта
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Итоги заседания формата "Рамштайн" показывают, что ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, их не интересуют жизни собственного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Их (ЕС и НАТО - ред.) не интересуют жизни собственного населения, развитие экономики, решения проблем, которые стоят на повестке, как европейского континента, так и всего мира. Их интересует эскалация конфликта и продолжение использования киевского режима и Украины в своих целях, а вот каковы эти цели, хороший вопрос, который нужно адресовать им", - заявила она в ходе брифинга, говоря об итогах заседания "Рамштайн", которое прошло 4 июня в Брюсселе.
Она отметила, что в рамках заседания озвучивались идеи об инвестиционной активности в оборону "Рамштайн" со стороны ЕС, которые предусматривают 150 миллиардную программу перевооружения.
Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца.
Ранее в июне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в этом году оборонная поддержка Украины по "датской модели", при которой правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, вырастет до 1,3 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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