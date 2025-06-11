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ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка
ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка - РИА Новости, 11.06.2025
ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка
Российские военные эвакуировали жительницу Двуречной в Харьковской области, в этом поселке еще остаются мирные жители, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:12:00+03:00
2025-06-11T14:12:00+03:00
2025-06-11T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские военные эвакуировали жительницу Двуречной в Харьковской области, в этом поселке еще остаются мирные жители, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Российские военнослужащие эвакуировали из зоны боевых действий жительницу посёлка Двуречная Харьковской области. В данный момент женщина находится на территории Российской Федерации, где ей будет оказана необходимая поддержка", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, в Двуречной остаются еще мирные жители, среди которых есть пожилые и больные люди. Он отметил, что граждане готовы покинуть свои дома, но интенсивность обстрелов со стороны ВСУ не дает этого сделать.
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка
Ганчев: ВС России эвакуировали женщину из Двуречной, в поселке остаются люди