https://ria.ru/20250611/ukraina-2022239578.html

ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка

ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка - РИА Новости, 11.06.2025

ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка

Российские военные эвакуировали жительницу Двуречной в Харьковской области, в этом поселке еще остаются мирные жители, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:12:00+03:00

2025-06-11T14:12:00+03:00

2025-06-11T14:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские военные эвакуировали жительницу Двуречной в Харьковской области, в этом поселке еще остаются мирные жители, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Российские военнослужащие эвакуировали из зоны боевых действий жительницу посёлка Двуречная Харьковской области. В данный момент женщина находится на территории Российской Федерации, где ей будет оказана необходимая поддержка", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, в Двуречной остаются еще мирные жители, среди которых есть пожилые и больные люди. Он отметил, что граждане готовы покинуть свои дома, но интенсивность обстрелов со стороны ВСУ не дает этого сделать.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина