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ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022239578.html
ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка
ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка - РИА Новости, 11.06.2025
ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка
Российские военные эвакуировали жительницу Двуречной в Харьковской области, в этом поселке еще остаются мирные жители, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:12:00+03:00
2025-06-11T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские военные эвакуировали жительницу Двуречной в Харьковской области, в этом поселке еще остаются мирные жители, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Российские военнослужащие эвакуировали из зоны боевых действий жительницу посёлка Двуречная Харьковской области. В данный момент женщина находится на территории Российской Федерации, где ей будет оказана необходимая поддержка", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, в Двуречной остаются еще мирные жители, среди которых есть пожилые и больные люди. Он отметил, что граждане готовы покинуть свои дома, но интенсивность обстрелов со стороны ВСУ не дает этого сделать.
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харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России эвакуировали женщину из харьковского поселка

Ганчев: ВС России эвакуировали женщину из Двуречной, в поселке остаются люди

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские военные эвакуировали жительницу Двуречной в Харьковской области, в этом поселке еще остаются мирные жители, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Российские военнослужащие эвакуировали из зоны боевых действий жительницу посёлка Двуречная Харьковской области. В данный момент женщина находится на территории Российской Федерации, где ей будет оказана необходимая поддержка", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
По его словам, в Двуречной остаются еще мирные жители, среди которых есть пожилые и больные люди. Он отметил, что граждане готовы покинуть свои дома, но интенсивность обстрелов со стороны ВСУ не дает этого сделать.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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