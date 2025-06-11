В Раде обвинили Киев в нецелевом использовании средств
Геращенко: Киев вместо оружия закупает оборудование для разгона демонстраций
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале обвинила украинские власти в закупке оборудования для разгона демонстраций вместо оружия и дронов.
"Власти покупают не дроны и противовоздушные ракеты, не оружие против врага, а оборудование для разгона демонстрантов. 30,5 миллиона гривен (735,1 тысячи долларов – ред.) … Господин Зеленский, вы потом снова у (президента США Дональда – ред.) Трампа будете спрашивать, где ракеты и снаряды? Так вот же они - на 30 миллионов нецелевое использование", - написала Геращенко.
Она призвала Зеленского и его команду сосредоточиться на обеспечении оружием ВСУ и защите городов.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 13 мая заявил, что денег на ВСУ в бюджете страны на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов).
В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.