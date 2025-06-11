https://ria.ru/20250611/ukraina-2022231907.html

В Раде обвинили Киев в нецелевом использовании средств

В Раде обвинили Киев в нецелевом использовании средств - РИА Новости, 11.06.2025

В Раде обвинили Киев в нецелевом использовании средств

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале обвинила украинские власти в закупке оборудования для... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:34:00+03:00

2025-06-11T13:34:00+03:00

2025-06-11T13:34:00+03:00

в мире

сша

киев

ирина геращенко

верховная рада украины

вооруженные силы украины

европейская солидарность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале обвинила украинские власти в закупке оборудования для разгона демонстраций вместо оружия и дронов. "Власти покупают не дроны и противовоздушные ракеты, не оружие против врага, а оборудование для разгона демонстрантов. 30,5 миллиона гривен (735,1 тысячи долларов – ред.) … Господин Зеленский, вы потом снова у (президента США Дональда – ред.) Трампа будете спрашивать, где ракеты и снаряды? Так вот же они - на 30 миллионов нецелевое использование", - написала Геращенко. Она призвала Зеленского и его команду сосредоточиться на обеспечении оружием ВСУ и защите городов. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 13 мая заявил, что денег на ВСУ в бюджете страны на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов). В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022189914.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022228781.html

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, киев, ирина геращенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, европейская солидарность