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В Раде обвинили Киев в нецелевом использовании средств - РИА Новости, 11.06.2025
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13:34 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022231907.html
В Раде обвинили Киев в нецелевом использовании средств
В Раде обвинили Киев в нецелевом использовании средств - РИА Новости, 11.06.2025
В Раде обвинили Киев в нецелевом использовании средств
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале обвинила украинские власти в закупке оборудования для... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:34:00+03:00
2025-06-11T13:34:00+03:00
в мире
сша
киев
ирина геращенко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале обвинила украинские власти в закупке оборудования для разгона демонстраций вместо оружия и дронов. "Власти покупают не дроны и противовоздушные ракеты, не оружие против врага, а оборудование для разгона демонстрантов. 30,5 миллиона гривен (735,1 тысячи долларов – ред.) … Господин Зеленский, вы потом снова у (президента США Дональда – ред.) Трампа будете спрашивать, где ракеты и снаряды? Так вот же они - на 30 миллионов нецелевое использование", - написала Геращенко. Она призвала Зеленского и его команду сосредоточиться на обеспечении оружием ВСУ и защите городов. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 13 мая заявил, что денег на ВСУ в бюджете страны на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов). В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022189914.html
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022228781.html
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в мире, сша, киев, ирина геращенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, европейская солидарность
В мире, США, Киев, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Европейская солидарность
В Раде обвинили Киев в нецелевом использовании средств

Геращенко: Киев вместо оружия закупает оборудование для разгона демонстраций

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале обвинила украинские власти в закупке оборудования для разгона демонстраций вместо оружия и дронов.
"Власти покупают не дроны и противовоздушные ракеты, не оружие против врага, а оборудование для разгона демонстрантов. 30,5 миллиона гривен (735,1 тысячи долларов – ред.) … Господин Зеленский, вы потом снова у (президента США Дональда – ред.) Трампа будете спрашивать, где ракеты и снаряды? Так вот же они - на 30 миллионов нецелевое использование", - написала Геращенко.
Здание Верховной рады Украины в Киев - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Она призвала Зеленского и его команду сосредоточиться на обеспечении оружием ВСУ и защите городов.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 13 мая заявил, что денег на ВСУ в бюджете страны на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов).
В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.
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В миреСШАКиевИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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